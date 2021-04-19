Диас-Канель вместо Кастро: Компартия Кубы назначила нового главу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы (КПК). На этом месте он сменил Рауля Кастро, который решил сложить полномочия.

Такое решение приняли участники VIII съезда КПК, сообщило государственное агентство Кубы Prensa Latina.

Диас-Канель Бермудес. Фото: twitter.com/InesMChapman

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Теперь впервые с 1959 года у руля страны будет стоять не Кастро.

При этом Рауль Кастро заявил, не примет предложение оставить его на "более высоких постах в партийной организации". И сказал, что продолжит "служить еще одним революционным борцом, готовым вносить свой скромный вклад до конца жизни".

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60-летний Мигель Диас-Канель считается преданным сторонником Фиделя и Рауля Кастро и их взглядов. Он уже пообещал, что с Раулем Кастро будут согласованы все стратегические решения будущего страны.

Напомним, Фидель Кастро правил Кубой в течение 50 лет, он отошел от государственного управления в 2008 году, передав полномочия Раулю. В 2016 году он скончался в возрасте 90 лет.

Рауль и Фидель Кастро. Фото: REUTERS/ME

Как известно, в январе текущего года США вновь внесли Кубу в список спонсоров терроризма.

Напомним, должность президента Кубы появилась в 2019 году, после того, как в стране утвердили новую Конституцию.