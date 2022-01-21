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Дипломаты США готовятся к эвакуации из Украины: СМИ узнали детали

Наталья Магдык
21 января, 17:02
Причиной этому стало скопление российских войск у границ с Украиной

США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти США решают вопрос об эвакуации членов семей своих дипломатов, которые находятся в Украине. Об этом сообщили источники издания Bloomberg знакомые с ситуацией.

"Согласно плану, второстепенный персонал сможет уйти добровольно, а членам семьи будет приказано вернуться домой. Объявление может быть сделано в течение нескольких дней", – сказали источники.

По информации источников, это связано с тем, что Россия стягивает к границам с Украиной более ста тысяч военнослужащих.

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"Решение об эвакуации не будет означать, что США уверены в том, что Россия вторгнется, и просто отражает осмотрительную подготовку по мере роста напряженности", – сообщает издание.

Представители Госдепартамента отказались от комментариев.

Ситуация с дипломатами

Переговоры Блинкина и Лаврова

21 января прошла встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам встречи заявил, что Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по "вторжению" в страну". Лавров сказал, что Россия не собирается нападать на Украину.

Встреча главы МИД России и госсекретаря США продолжалась полтора часа. На ней стороны обсуждали вопросы безопасности. В частности, Блинкен заявил, что в случае эскалации России будет дан жесткий ответ