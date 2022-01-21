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Дипломати США готуються до евакуації з України: ЗМІ дізналися деталі

Наталія Магдик
21 січня, 17:02
Причиною цього стало накопичення російських військ біля кордонів з Україною

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Влада США вирішує питання про евакуацію членів сімей своїх дипломатів, які перебувають в Україні. Про це повідомили джерела видання Bloomberg, знайомі з ситуацією.

"Згідно з планом, другорядний персонал зможе піти добровільно, а членам сім'ї буде наказано повернутися додому. Оголошення може бути зроблене протягом кількох днів", – сказали джерела.

За інформацією джерел, це пов'язано з тим, що Росія стягує до кордонів із Україною понад сто тисяч військовослужбовців.

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"Рішення про евакуацію не означатиме, що США впевнені в тому, що Росія вторгнеться, і просто відображає обережну підготовку зі зростанням напруженості", – повідомляє видання.

Представники держдепартаменту відмовилися від коментарів.

Ситуація із дипломатами

Переговори Блінкена та Лаврова

21 січня відбулася зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За підсумками зустрічі заявив, що Росія має відвести війська від кордонів з Україною, щоб підтвердити відсутність планів щодо "вторгнення" до країни". Лавров сказав, що Росія не збирається нападати на Україну.

Зустріч глави МЗС Росії та держсекретаря США тривала півтори години. На ній сторони обговорювали питання безпеки. Зокрема, Блінкен заявив, що у разі ескалації Росії буде жорстка відповідь