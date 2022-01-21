Дипломати США готуються до евакуації з України: ЗМІ дізналися деталі

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Влада США вирішує питання про евакуацію членів сімей своїх дипломатів, які перебувають в Україні. Про це повідомили джерела видання Bloomberg, знайомі з ситуацією.

"Згідно з планом, другорядний персонал зможе піти добровільно, а членам сім'ї буде наказано повернутися додому. Оголошення може бути зроблене протягом кількох днів", – сказали джерела.

За інформацією джерел, це пов'язано з тим, що Росія стягує до кордонів із Україною понад сто тисяч військовослужбовців.

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"Рішення про евакуацію не означатиме, що США впевнені в тому, що Росія вторгнеться, і просто відображає обережну підготовку зі зростанням напруженості", – повідомляє видання.

Представники держдепартаменту відмовилися від коментарів.

Ситуація із дипломатами

18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати .

Прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що Росія не інформувала Україну про відкликання співробітників посольства в Москву. За його словами, також не надходила інформація від інших посольств щодо намірів евакуювати своїх співробітників.

МЗС РФ також спростувало інформацію про висилку своїх співробітників, повідомивши, що посольство Росії в Києві працює у штатному режимі.

7 грудня американський телеканал СNN із посиланням на свої джерела повідомив, що влада США розробляє план евакуації громадян України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни. Вашингтон повідомив, що поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США чи американських громадян із України через загрозу з боку Росії.

Переговори Блінкена та Лаврова

21 січня відбулася зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За підсумками зустрічі заявив, що Росія має відвести війська від кордонів з Україною, щоб підтвердити відсутність планів щодо "вторгнення" до країни". Лавров сказав, що Росія не збирається нападати на Україну.

Зустріч глави МЗС Росії та держсекретаря США тривала півтори години. На ній сторони обговорювали питання безпеки. Зокрема, Блінкен заявив, що у разі ескалації Росії буде жорстка відповідь