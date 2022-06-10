Дочь Путина проталкивают в "серые кардиналы" в России

Екатерину Тихонову готовят в преемники Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Преемницей российского президента Владимира Путина может стать его дочь, пишут СМИ. Эту новость прокомментировала журналистка Карина Орлова телеведущим Алене Цинтиле и Никите Михалеву в эфире марафона "Україна разом", которій транслирует YouTube-канал "Украина 24".

"Одна дочь Путина, Екатерина Тихонова, уже давно введена в публичный дискурс. Ее можно упоминать, ее показывают по телевизору. Все знают, что это дочь Путина. Ей дают посты, она возглавляет, кстати, биолабораторию. Я не исключу, что она может стать "серым кардиналом", потому что иначе ее бы не было в публичном пространстве. Это же зачем-то делается, зачем-то ее вывели. Вот вторую дочь не вывели, детей Алины Кабаевой не вывели. Очевидно, что Путин мало кому может доверять в своем окружении, а может, совсем никому. Поэтому может быть, и Екатерина Тихонова..." — сказала она.

Орлова считает, что отсутствие у Тихоновой электорального рейтинга — это не проблема

Реклама

"У Путина электоральный рейтинг тоже отсуствовал, когда его Ельцин выбрал преемником. Нарисуют, сколько надо. А еще знаете, как они объявят: женщина, ученая, танцует, комсомолка, спортсменка, красавица. И будут по всем каналам бомбить, а потом пойдут на улицу и спросят: вы знаете, кто такая Екатерина Тихонова? Все скажут – ну да, конечно. Вот и узнаваемость, вот и электоральный рейтинг. Как бы безумно это ни звучало, это вообще не исключено", — сказала она.

По мнению журналистки, это не значит, что Путин собрался уходить на покой — скорее, он просчитывает запасные пути.

"Явно Путин не собирается уходить, он будет сидеть до последнего и цепляться за власть. Обычно такие желания заканчиваются печально, например, в колодце или на виселице. Но я думаю, какие-то запасные варианты он себе все равно выстраивает, и Тихонова сейчас более безопасный вариант, чем тот же Патрушев, который, кстати, хочет своего сына сделать преемником. Были такие сливы еще год назад. Россией сейчас управляют путинский круг и их дети, они вырастили себе новое поколение", — сказала она.

Дети Путина

Официально у Владимира Путина две дочери, родившиеся в браке с бывшей женой Людмилой — Екатерина Тихонова, которая недавно нашла себе спутника жизни по фамилии Зеленский, и Мария Воронцова.

Реклама

В СМИ также появлялась информация о тайной дочери Путина – 19-летней Елизавете Кривоногих, более известной в Сети под псевдонимом Луиза Розова. Главное, что указывает на родство Путина и Кривоногих – это невероятное внешнее сходство. Луиза – дочь 47-летней Светланы Кривоногих, бывшей петербургской уборщицы, которая благодаря предполагаемым связям с Путиным начала заниматься недвижимостью.

Также предполагается, что Путин является отцом детей бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Сообщается, что у нее как минимум два сына. По данным некоторых СМИ, у Кабаевой даже четверо детей от Путина – два мальчика и две девочки.

Ранее мы писали:

Реклама

Вилла дочери Путина во Франции украшена флагами Украины

У племянника Путина нашли тайные миллиарды: подробности