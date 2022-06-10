Донька Путіна проштовхують у "сірі кардинали" у Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наступницею російського президента Володимира Путіна може стати його донька, пишуть ЗМІ. Цю новину прокоментувала журналістка Каріна Орлова телеведучим Альоні Цинтилі та Микиті Михальову в ефірі марафону "Україна разом", який транслює YouTube-канал "Україна 24".

"Одна донька Путіна, Катерина Тихонова, вже давно введена в публічний дискурс. Її можна згадувати, її показують по телевізору. Усі знають, що це дочка Путіна. Їй дають пости, вона очолює, до речі, біолабораторію. Я не виключу, що вона може стати "сірим кардиналом", бо інакше її не було б у публічному просторі. Це ж навіщось робиться, навіщось її вивели. Ось другу доньку не вивели, дітей Аліни Кабаєвої не вивели. Очевидно, що Путін мало кому може довіряти у своєму оточенні, а може, зовсім нікому. Тому, може, і Катерина Тихонова..." — сказала вона.

Орлова вважає, що відсутність у Тихонової електорального рейтингу – це не проблема

Реклама

"У Путіна електоральний рейтинг теж був відсутній, коли його Єльцин вибрав наступником. Намалюють, скільки треба. А ще знаєте, як вони оголосять: жінка, вчена, танцює, комсомолка, спортсменка, красуня. І будуть усіма каналами бомбити, а потім підуть на вулицю і запитають: ви знаєте, хто така Катерина Тихонова? Всі скажуть – ну так, звичайно.

На думку журналістки, це не означає, що Путін зібрався йти на спокій — швидше він прораховує запасні шляхи.

"Явно Путін не збирається йти, він сидітиме до останнього і чіплятиметься за владу. Зазвичай такі бажання закінчуються сумно, наприклад, у колодязі або на шибениці. Але я думаю, якісь запасні варіанти він собі все одно вибудовує, і Тихонова зараз більше безпечний варіант, ніж той самий Патрушев, який, до речі, хоче свого сина зробити наступником. Були такі зливи ще рік тому. Росією зараз управляють путінське коло та їхні діти, вони виростили собі нове покоління", – сказала вона.

Діти Путіна

Офіційно у Володимира Путіна дві доньки, що народилися у шлюбі з колишньою дружиною Людмилою – Катерина Тихонова, яка нещодавно знайшла собі супутника життя на прізвище Зеленський та Марія Воронцова.

Реклама

У ЗМІ також з'являлася інформація про таємну доньку Путіна – 19-річну Єлизавету Кривоногих, більш відому в Мережі під псевдонімом Луїза Розова. Головне, що вказує на спорідненість Путіна та Кривоногих – це неймовірна зовнішня схожість. Луїза – дочка 47-річної Світлани Кривоногих, колишньої петербурзької прибиральниці, яка завдяки передбачуваним зв'язкам із Путіним почала займатися нерухомістю.

Також передбачається, що Путін є батьком дітей колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Повідомляється, що у неї як мінімум два сини. За даними деяких ЗМІ, у Кабаєвої навіть четверо дітей від Путіна – два хлопчики та дві дівчинки.

Раніше ми писали:

Реклама

Вілла дочки Путіна у Франції прикрашена прапорами України

У племінника Путіна знайшли таємні мільярди: подробиці