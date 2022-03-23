Вілла дочки Путіна у Франції прикрашена прапорами України

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На свою віллу донька Путіна потрапить нескоро / Колаж "Сегодня"

На захопленій активістами 14 березня віллі молодшої дочки міжнародного воєнного злочинця Володимира Путіна у Біарріці (Франція) поки що не поселили біженців з України. Проте вона тепер прикрашена зображеннями українських прапорів.

Фото розмальованої будівлі розмістили в телеграм-каналі.

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Трохи раніше жовто-блакитні зображення та неприємні написи з'явилися на паркані вілли колишньої дружини Володимира Путіна – Людмили. Ця вілла також розміщується на французькому узбережжі, передає видання extra.ie.

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Що відомо

Нагадаємо, в середині березня місцевий активіст П'єр Афнер проникнув на віллу дочки Путіна "Альтаміра" за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Йдеться про молодшу доньку міжнародного злочинця Катерину Тихонову, що є директором фонду "Національний інтелектуальний розвиток".

Активіст хотів поселити на віллі біженців з України, які постраждали від дій армії Росії. Проте поліція вивела його за територію маєтку, і поки що на віллі ніхто не живе. Реакції з боку офіційної Москви не було.

Майно сім'ї