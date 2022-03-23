Вілла дочки Путіна у Франції прикрашена прапорами України

На захопленій активістами 14 березня віллі молодшої дочки міжнародного воєнного злочинця Володимира Путіна у Біарріці (Франція) поки що не поселили біженців з України. Проте вона тепер прикрашена зображеннями українських прапорів.
Фото розмальованої будівлі розмістили в телеграм-каналі.
Далі по темі
Трохи раніше жовто-блакитні зображення та неприємні написи з'явилися на паркані вілли колишньої дружини Володимира Путіна – Людмили. Ця вілла також розміщується на французькому узбережжі, передає видання extra.ie.
Що відомо
Нагадаємо, в середині березня місцевий активіст П'єр Афнер проникнув на віллу дочки Путіна "Альтаміра" за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Йдеться про молодшу доньку міжнародного злочинця Катерину Тихонову, що є директором фонду "Національний інтелектуальний розвиток".
Активіст хотів поселити на віллі біженців з України, які постраждали від дій армії Росії. Проте поліція вивела його за територію маєтку, і поки що на віллі ніхто не живе. Реакції з боку офіційної Москви не було.
Майно сім'ї
- Згідно декларації Путіна, у нього є всього кілька квартир і старих автомобілів радянського та російського виробництва, а також причіп.
- Проте розслідування Олексія Навального свідчать, що Путін є одним із найбагатших людей у світі. Фінансові аналітики оцінюють статки господаря Кремля у більш ніж 200 млрд доларів.
- 12 березня стало відомо, що спецслужби США виявили в італійському порту яхту за 700 млн доларів, яка може належати президенту Росії Володимиру Путіну. На неї теж чекає арешт.