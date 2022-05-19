Сім'я Путіна у подробицях – дві дружини, таємна дочка від прибиральниці

Тема сім'ї російського президента, як і його здоров'я, під забороною для обговорення у Кремлі та російських ЗМІ. Але багато що все одно стало надбанням громадськості

Володимир Путін вважає за краще тримати в таємниці своє особисте життя. Фото: колаж "Сьогодні"

Великобританія ввела санкції проти колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою, а деякі ЗМІ навіть новою дружиною президента Росії Володимира Путіна. Раніше американська газета The Wall Street Journal писала, що санкції проти Кабаєвої підготували і влада США, але побоювалася "розлютити" Путіна.

Про особисте життя глави Кремля відомо небагато, Путін рідко це коментує, заявляючи, що "погано ставився до тих, хто зі своїми еротичними фантазіями лізе в чуже життя", а його оточення також не обговорює цю тему. Сайт "Сегодня" спробував з'ясувати, наскільки близька президенту РФ Кабаєва і що відомо про інших офіційних та неофіційних членів його сім'ї.

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Аліна Кабаєва

Відома російська гімнастка Аліна Кабаєва народилася 12 травня 1983 року у Ташкенті. Про її стосунки з Путіним ходили чутки багато років, проте офіційно вони не підтверджували свого роману.

З 2001 року спортсменка була членом путінської партії "Єдина Росія", а 2007 року вона стала депутатом російської Держдуми. У 2014 році Аліну Кабаєву призначили гендиректором Національної Медіа Групи РФ.

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Про стосунки Путіна та Кабаєвої ходили чутки багато років, проте офіційно вони не підтверджували свій роман

Як пише швейцарське видання Sonntags Zeitung, перша дитина Путіна від російської гімнастки народилася 2015 року, а друга – 2019-го. Першим народився хлопчик в клініці Сант-Анна недалеко від міста Лугано в режимі найсуворішої секретності. Другі пологи (теж хлопчик) пройшли вже у Росії, оскільки так вирішив російський президент.

Також відомо, що під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала до Лугана, щоб бути подалі від очей громадськості. Гімнастка проживала або на віллі лікаря в елітній комуні Колліна д'Оро, або в готелі Principe Leopoldo. Проте на прийоми до лікаря Кабаєва ходила без охорони. За даними деяких ЗМІ, у Кабаєвої навіть четверо дітей від Путіна – два хлопчики та дві дівчинки.

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Перша дитина Путіна від російської гімнастки народилася 2015 року, а друга – 2019-го. Фото: колаж

Як інформують журналісти проекту FREEДOM на YouTube-каналі Україна 24, Путін познайомився з олімпійською чемпіонкою з Художньої гімнастики Кабаєвої, коли йому було за 40 і він був одружений. Аліні тоді був 21 рік.

"З гімнастки вона відразу стала депутатом, президентом фонду свого ж імені і зайняла керівну посаду в кремлівському холдингу. Навряд чи такий кар'єрний ріст – випадковий" , – йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, у власності Кабаєвої знаходяться 6 квартир, два будинки, земельні ділянки в Росії та елітна нерухомість у Швейцарії. Її стан оцінюється майже в 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

До речі, через рік після розлучення Путіна на пальцях президента РФ та Аліни Кабаєвої помітили обручки.

Людмила Путіна-Очеретна

Першою дружиною Путіна була Людмила Шкребньова. Зі своїм обранцем вона познайомилася в Ленінграді на концерті Аркадія Райкіна. 28 липня 1983 пара розписалася і зіграла весілля на невському річковому трамвайчику. Путін та Шкребньова прожили у шлюбі 30 років, після чого розлучилися.

У січні 2016 року вже колишня перша леді Росії вийшла заміж за 37-річного керівника Центру розвитку міжособистісних комунікацій та видавничого дому "Літературне навчання" Артура Очеретного і взяла його прізвище.

Згідно з розслідуванням газети "Співрозмовник" 2019 року, Людмила Очеретна через кіпрський офшор Carmoney CY LTD є власницею 7% акцій мікрофінансової компанії "КарМані", яка на той момент посідала шосте місце за розміром портфелів мікропозик. До грудня 2021 року перед виходом компанії на IPO вона вже мала 14,5% акцій.

Людмилу Очеретяну також пов'язують зі знесенням пам'ятника архітектури Будинку князя Волконського у центрі Москви та будівництві на його місці офісного центру, оренда площ якого, за даними ЗМІ, приносить їй 3-4 мільйони доларів щорічно. Один лише "Банк ВТБ" витрачає на оренду приміщень понад 2 мільйони доларів.

Путін та Шкребнєва прожили у шлюбі 30 років. Фото: delfi.lt

У володіннях Людмили Путіної-Очеретяної знаходиться квартира площею 139 квадратних метрів на Василівському острові в Санкт-Петербурзі. Подружжя Путіних володіло цією квартирою ще з 1995 року.

Вважають, що у власності Людмили ще була земельна ділянка у чверть гектара, розташована в елітному поселенні "Міленіум парк" на Новоризькому шосе. Через штучну водойму дана місцевість отримала назву підмосковна Венеція. Але зараз, судячи з документів, ділянку Очеретяної продано.

На чоловіка Людмили оформлено елітна нерухомість у французькому місті Англет. Вілла "Сюзанна" на узбережжі Атлантичного океану, площею 450 квадратних метрів з 4 спальнями, вітальнею, 8 ванними кімнатами, більярдною та музичною кімнатою оцінюється приблизно в 5 мільйонів євро. Розкішний будинок оточений парком площею близько 5 тисяч квадратних метрів. На території є великий басейн і поле для гольфу.

Будучи у шлюбі з Путіним, Людмила народила двох дочок – Марію і Катерину. Цікаво, що всупереч тому, що громадськість і так знала про народження цих дітей, Путін ніколи публічно не визнавав, що має спадкоємців.

"У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його треба поважати" , – наголошував президент РФ.

Марія Путіна-Воронцова

Дочка Путіна Марія, також відома як Марія Воронцова, народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, з 1986 по 1990 роки проживала в НДР. На початку 90-х років вступила до німецької гімназії Петершулі у Санкт-Петербурзі, а 1996 року переїхала на постійне проживання до Москви. У 2003 році вступила до Санкт-Петербурзького університету на біолого-ґрунтовий факультет. З середини 2000-х років постійно мешкає поза Росією.

Марія вийшла заміж за голландця Йоріта Фаассена, бізнесмена, колишнього топ-менеджера "Газпромбанку". Деякий час пара жила в нідерландському селі Ворсхотен.

Марія Воронцова із середини 2000-х років постійно проживає поза Росією. Фото: occrp.org

Марія Фаассен – випускниця факультету фундаментальної медицини МДУ, за даними The New Times, навчалася під ім'ям Марія Володимирівна Воронцова. Вона кандидат медичних наук, спеціаліст у галузі ендокринології. До 2014 року Марія стала спеціалістом з дитячої карликовості. Її благодійний проект Ельфа-Ендо, який допомагає дітям з ендокринними проблемами, також отримав фінансування від впливового – і тепер вже підсанкційного Альфа-банку. Це може бути причиною того, що Мінфін США вирішив покарати її за управління "програмами, що фінансуються державою, які отримали від Кремля мільярди доларів на дослідження в галузі генетики і знаходяться під особистим контролем Путіна".

У пари є син, він народився 15 серпня 2012 року у Москві. У червні 2017 року в інтерв'ю Оліверу Стоуну для його документального фільму "The Putin Interviews" президент Росії підтвердив, що він має онука.

На початку 2019 року Воронцова стала співвласником петербурзької фірми "Нова медична компанія" ("Номеко") та взялася за створення багатофункціонального медичного комплексу. Проект оцінювали майже у 634 мільйони доларів.

2022 року стало відомо, що Марія розлучилася із Фаассеном і знову вийшла заміж за росіянина, який отримав посаду в газовій компанії "Новатек". За деякими даними, новим обранцем старшої дочки президента РФ став олігарх Геннадій Тимченко, який часто фігурує як сімейний посередник Путіна, також перебуває в списках санкцій і нещодавно увійшов до ради директорів "Новатека".

Катерина Путіна-Тихонова

Катерина Тихонова, уроджена Катерина Володимирівна Путіна, народилася 31 серпня 1986 року у Дрездені, Німеччина. Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього им`я свого прадіда по материнській лінії – Тихона, вона стала Катериною Тихоновою. У школі навчалася в Німеччині та Росії, а також пізніше в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Катерина відома своїми успіхами як танцівниця рок-н-ролу.

З лютого 2013 року по січень 2018 року була одружена з Кирилом Шамаловим – сином Миколи Шамалова , співвласника банку "Росія", товариша Путіна з кооперативу "Озеро"

Катерина стала членом Російської ради з розвитку фізичної культури та масового спорту ще у 2019 році, а також відіграла ключову роль у розвитку акробатичного рок-н-ролу, який довгий час був нішевою дисципліною. Протягом багатьох років друга дочка Путіна обіймала посаду віце-президента з розширення та маркетингу Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WWRC) – організації, яка організовує змагання з цієї дисципліни у всьому світі.

Катерина Тихонова відома своїми успіхами як танцівниця рок-н-ролу

2015 року Тихонова поїхала до Швейцарії не на танцювальний конкурс, а на "російську сесію" Давоського форуму разом із Шамаловим.

Варто зазначити, що Тихонова була не просто академічним вченим. Катерина очолювала науково-дослідний інститут "Іннопрактика", який займався спонсорством та підтримкою молодих учених, який частково фінансувався державною нафтовою компанією "Роснефть". Як з'ясувало агентство Reuters, членами правління "Іннопрактики" були багато довірених осіб Путіна та колишні співробітники КДБ, включаючи тих, хто жив у тому ж житловому комплексі в німецькому Дрездені, що й сім'я Путіна у 1980-х роках. А у 2014 році Тихонова здійснювала нагляд за розширенням Московського державного університету вартістю 1,7 млрд доларів, працюючи на посаді проректора та відповідаючи за зв'язки з бізнес-сектором.

Катерина Тихонова очолювала НДІ "Іннопрактика", що фінансується "Роснефтью". Фото: скріншот

Тим часом Кирило Шамалов придбав у Тимченка, пов'язаного з Путіним олігарха та ймовірного нового коханого Марії Воронцової, частку у провідній російській нафтовій та нафтохімічній компанії розміром приблизно 3 млрд доларів і став одним з її головних акціонерів. Пара також придбала у Тимченка за невідомою ціною віллу на березі моря у французькому Біарріці (у березні російські активісти увірвалися на цю віллу та спробували відкрити її для українських біженців).

У 2018 році Bloomberg повідомив, що пара розлучилася та розділила активи обсягом майже 2 млрд доларів. 2019 року Тихонова стала членом ради російського представництва Всесвітньої федерації танцювального спорту.

Єлизавета Кривоногих

У ЗМІ також з'явилася інформація про таємну доньку Путіна – 19-річну Єлизавету Кривоногих, більш відому у мережі під псевдонімом Луїза Розова. Головний фактор, який вказує на спорідненість Путіна та Кривоногих – це неймовірна зовнішня схожість. Російські журналісти-опозиціонери припускають, що саме тому дівчина вкрай рідко публікувала у соцмережах свої фото, а якщо й робила це, то старанно приховувала обличчя на знімках.

В інтерв'ю дівчина визнавала, що справді дуже схожа на Путіна і по батькові у неї відповідає – Володимирівна, але інформацію про спорідненість із президентом РФ офіційно не підтвердила.

Головний фактор, який вказує на спорідненість Путіна та Кривоногих – це неймовірна зовнішня подібність. Фото: колаж

Луїза – дочка 47-річної Світлани Кривоногих, колишньої петербурзької прибиральниці, яка завдяки передбачуваним зв'язкам з Путіним перетворилася на "баронесу" ринку нерухомості, члена правління особистого банку Путіна, банку Росія, та великого акціонера гірськолижного курорту Ігора, де зіграла весілля друга дочка Путіна Катерина.

У 2021 році статки Світлани оцінювали приблизно в 100 мільйонів євро, включаючи квартиру в Монако вартістю 3,75 мільйона доларів.

У 2021 році статок Світлани Кривоногих оцінювався приблизно в 100 мільйонів євро. Фото: скріншот

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