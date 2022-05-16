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Грошей більше, ніж у Тайсона! Що приховує коханка Путіна Кабаєва

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 травня, 00:30
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Різке кар'єрне зростання олімпійської чемпіонки навряд чи випадкове
У Аліни Кабаєвої статки більші, ніж у Майка Тайсона. Фото: колаж "Сьогодні"
У Аліни Кабаєвої статки більші, ніж у Майка Тайсона. Фото: колаж "Сьогодні"

Коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва, проти якої ввела санкції Британія, має величезні статки. На її рахунках більше грошей, ніж у відомого боксера Майка Тайсона. Також у олімпійської чемпіонки багато нерухомості.

Про це йдеться в ефірі проєкту FREEDOM на каналі "Україна 24".

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Кабаєва з олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики стала депутаткою, президенткою фонду свого особистого імені та зайняла керівне місце у кремлівському холдингу. Журналісти вважають, що таке кар'єрне зростання навряд чи випадкове.

Коханка Путіна володіє 6 квартирами, 2 будинками, земельними ділянками у престижних місцях Росії, а також елітною нерухомістю у Швейцарії.

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У Кабаєвої багато нерухомості. Скриншот

Як пишуть західні ЗМІ, статки Кабаєвої оцінюються у 7,6 млн фунтів стерлінгів. У той час як у Майка Тайсона на рахунках лише 2,3 млн.

Зазначається, що на сьогодні Кабаєва раптово повернулася до Росії зі Швейцарії. Чому коханка Путіна покинула Європу – невідомо.

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Кабаєва повернулася до РФ. Скриншот

Британія ввела санкції проти коханки та ексдружини Путіна

Велика Британія запровадила санкції проти колишньої дружини президента РФ Володимира Путіна, його двоюрідних братів, а також коханки Аліни Кабаєвої. Також до санкційного списку потрапили родичі Кабаєвої. Окрім того, в офіційних документах перерахували активи Путіна. Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

В офіційних документах перерахували активи Путіна, серед яких:

  • Невелика квартира у Санкт-Петербурзі
  • Дві радянські машини 1950-х років
  • Трейлер та невеликий гараж

До санкційного списку потрапили:

  • Аліна Кабаєва. Зазначається, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії".

  • Анна Зацепліна - бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка — давнього соратника Путіна, який перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, від якого вона, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві.

  • Людмила Очеретна – колишня перша леді РФ та колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин з державними структурами.

  • Ігор Путін – двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга".

  • Михайло Путін – російський бізнесмен та родич президента. Він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" та заступником голови правління "Газпрому".

  • Роман Путін - двоюрідний брат, він відкрито заявляє про свої стосунки з Путіним і наголошує, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії.

  • Михайло Шеломов – власник російського бізнесу та двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з ТОВ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через свою фірму ТОВ "Акцепт" також є акціонером банку "Росія", який тісно пов'язаний з Кремлем і керований ключовими помічниками Путіна, на який Британія наклала санкції 22 лютого 2022 року.

  • Олександр Плехов – близький друг Путіна. Він отримав вигоду зі своїх стосунків з Путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду зі значного державного заступництва.

  • Михайло Клішин – виконавчий директор Банку "Росія", член Ради директорів "СОГАЗ".

  • Володимир Колбін – син друга дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Він отримував підтримку від уряду Росії як генеральний директор ТОВ "Геленджицький морський порт".

  • Юрій Шамалов – син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Юрій входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку".

  • Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна по шлюбу. Хмарін володів низкою підприємств, зокрема ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало у російському енергетичному секторі.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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