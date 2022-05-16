Грошей більше, ніж у Тайсона! Що приховує коханка Путіна Кабаєва

Різке кар'єрне зростання олімпійської чемпіонки навряд чи випадкове

У Аліни Кабаєвої статки більші, ніж у Майка Тайсона. Фото: колаж "Сьогодні"

Коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва, проти якої ввела санкції Британія, має величезні статки. На її рахунках більше грошей, ніж у відомого боксера Майка Тайсона. Також у олімпійської чемпіонки багато нерухомості.

Про це йдеться в ефірі проєкту FREEDOM на каналі "Україна 24".

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Кабаєва з олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики стала депутаткою, президенткою фонду свого особистого імені та зайняла керівне місце у кремлівському холдингу. Журналісти вважають, що таке кар'єрне зростання навряд чи випадкове.

Коханка Путіна володіє 6 квартирами, 2 будинками, земельними ділянками у престижних місцях Росії, а також елітною нерухомістю у Швейцарії.

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У Кабаєвої багато нерухомості. Скриншот

Як пишуть західні ЗМІ, статки Кабаєвої оцінюються у 7,6 млн фунтів стерлінгів. У той час як у Майка Тайсона на рахунках лише 2,3 млн.

Зазначається, що на сьогодні Кабаєва раптово повернулася до Росії зі Швейцарії. Чому коханка Путіна покинула Європу – невідомо.

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Кабаєва повернулася до РФ. Скриншот

Британія ввела санкції проти коханки та ексдружини Путіна

Велика Британія запровадила санкції проти колишньої дружини президента РФ Володимира Путіна, його двоюрідних братів, а також коханки Аліни Кабаєвої. Також до санкційного списку потрапили родичі Кабаєвої. Окрім того, в офіційних документах перерахували активи Путіна. Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

В офіційних документах перерахували активи Путіна, серед яких:

Невелика квартира у Санкт-Петербурзі

Дві радянські машини 1950-х років

Трейлер та невеликий гараж

До санкційного списку потрапили:

Аліна Кабаєва. Зазначається, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії".

Зазначається, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії". Анна Зацепліна - бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка — давнього соратника Путіна, який перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, від якого вона, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві.

Людмила Очеретна – колишня перша леді РФ та колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин з державними структурами.

Ігор Путін – двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга".

Михайло Путін – російський бізнесмен та родич президента. Він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" та заступником голови правління "Газпрому".

Роман Путін - двоюрідний брат, він відкрито заявляє про свої стосунки з Путіним і наголошує, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії.

Михайло Шеломов – власник російського бізнесу та двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з ТОВ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через свою фірму ТОВ "Акцепт" також є акціонером банку "Росія", який тісно пов'язаний з Кремлем і керований ключовими помічниками Путіна, на який Британія наклала санкції 22 лютого 2022 року.

Олександр Плехов – близький друг Путіна. Він отримав вигоду зі своїх стосунків з Путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду зі значного державного заступництва.

Михайло Клішин – виконавчий директор Банку "Росія", член Ради директорів "СОГАЗ".

Володимир Колбін – син друга дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Він отримував підтримку від уряду Росії як генеральний директор ТОВ "Геленджицький морський порт".

Юрій Шамалов – син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Юрій входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку".

Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна по шлюбу. Хмарін володів низкою підприємств, зокрема ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало у російському енергетичному секторі.

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