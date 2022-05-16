Денег больше, чем у Тайсона! Что скрывает любовница Путина Кабаева

Резкий карьерный рост олимпийской чемпионки вряд ли случайный

У Алины Кабаевой состояние больше, чем у Майка Тайсона. Фото: коллаж "Сегодня"

Любовница Владимира Путина Алина Кабаева, против которой ввела санкции Британия, имеет огромное состояние. На ее счетах больше денег, чем у известного боксера Майка Тайсона. Также у олимпийской чемпионки много недвижимости.

Об этом говорится в эфире проекта FREEDOM на канале "Украина 24".

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Кабаева из олимпийской чемпионки по художественной гимнастике стала депутатом, президентом фонда своего личного имени и заняла руководящее место в кремлевском холдинге. Журналисты считают, что такой карьерный рост вряд ли случайный.

Любовница Путина владеет 6 квартирами, 2 домами, земельными участками в престижных местах России, а также элитной недвижимостью в Швейцарии.

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У Кабаевой много недвижимости. Скриншот

Как пишут западные СМИ, состояние Кабаевой оценивается в 7,6 млн фунтов стерлингов. В то время как у Майка Тайсона на счетах всего 2,3 млн.

Отмечается, что на сегодняшний день Кабаева внезапно вернулась в Россию из Швейцарии. По какой причине любовница Путина покинула Европу – неизвестно.

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Кабаева вернулась в РФ. Скриншот

Британия ввела санкции против любовницы и экс-жены Путина

Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента РФ Владимира Путина, его двоюродных братьев, а также любовницы Алины Кабаевой. Также в санкционный список попали родственники Кабаевой. Кроме того, в официальных документах перечислили активы Путина. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

В официальных документах перечислили активы Путина, среди которых:

Небольшая квартира в Санкт-Петербурге

Две советские машины 1950-х годов

Трейлер и небольшой гараж

В санкционный список попали:

Алина Кабаева. Отмечается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, а раньше она была депутатом Госдумы от путинской "Единой России".

Отмечается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, а раньше она была депутатом Госдумы от путинской "Единой России". Анна Зацеплина – бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко — находящегося под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года давнего соратника Путина, от которого она получила квартиру в Москве.

– бабушка Алины Кабаевой и соратница Геннадия Тимченко — находящегося под санкциями Британии с 22 февраля 2022 года давнего соратника Путина, от которого она получила квартиру в Москве. Людмила Очеретная – бывшая первая леди РФ и бывшая супруга Путина. После развода с Путиным в 2014 году Очеретная извлекла выгоду из льготных деловых отношений с государственными структурами.

– бывшая первая леди РФ и бывшая супруга Путина. После развода с Путиным в 2014 году Очеретная извлекла выгоду из льготных деловых отношений с государственными структурами. Игорь Путин – двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта "Печенга".

– двоюродный брат президента Путина и российский бизнесмен, директор Международного морского порта "Печенга". Михаил Путин – российский бизнесмен и родственник президента. Он является заместителем главы правления страховой компании "СОГАЗ" и заместителем главы правления "Газпрома".

– российский бизнесмен и родственник президента. Он является заместителем главы правления страховой компании "СОГАЗ" и заместителем главы правления "Газпрома". Роман Путин – двоюродный брат президента РФ. Он открыто заявляет о своих отношениях с Путиным и отмечает, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам в России.

– двоюродный брат президента РФ. Он открыто заявляет о своих отношениях с Путиным и отмечает, что эта семейная связь позволила его компании "Путин Консалтинг" помогать иностранным инвесторам в России. Михаил Шеломов – владелец российского бизнеса и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" делит сотрудников с ООО "Бином", фирмой, зарегистрированной как владелец "Дворца Путина". Шеломов через свою фирму ООО "Акцепт" также является акционером банка "Россия", тесно связанного с Кремлем и управляемого ключевыми помощниками Путина, на который Британия наложила санкции 22 февраля 2022 года.

– владелец российского бизнеса и двоюродный брат Путина. Компания Шеломова ООО "Акцепт" делит сотрудников с ООО "Бином", фирмой, зарегистрированной как владелец "Дворца Путина". Шеломов через свою фирму ООО "Акцепт" также является акционером банка "Россия", тесно связанного с Кремлем и управляемого ключевыми помощниками Путина, на который Британия наложила санкции 22 февраля 2022 года. Александр Плехов – близкий друг Путина. Он извлек выгоду из своих отношений с Путиным, а его компания Vital Development Corporation извлекла выгоду из значительного государственного покровительства.

– близкий друг Путина. Он извлек выгоду из своих отношений с Путиным, а его компания Vital Development Corporation извлекла выгоду из значительного государственного покровительства. Михаил Клишин – исполнительный директор Банка "Россия", член Совета директоров "СОГАЗ".

– исполнительный директор Банка "Россия", член Совета директоров "СОГАЗ". Владимир Колбин – сын друга детства и делового партнера Путина Петра Колбина. Он получал поддержку от правительства России как генеральный директор ООО "Геленджикский морской порт".

– сын друга детства и делового партнера Путина Петра Колбина. Он получал поддержку от правительства России как генеральный директор ООО "Геленджикский морской порт". Юрий Шамалов – сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Юрий входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка".

– сын Николая Шамалова и брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Юрий входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до президента "Газфонда" и члена совета директоров "Газпромбанка". Виктор Хмарин – российский юрист и бизнесмен, друг и родственник Путина по браку. Хмарин владел рядом предприятий, в частности ООО "Нефтепродуктсервис", работавшем в российском энергетическом секторе.

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