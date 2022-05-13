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Британія ввела санкції проти коханки та ексдружини Путіна: що відібрали

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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13 травня, 14:55
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Також до санкційного списку потрапили родичі Аліни Кабаєвої
Колишня дружина та коханка Путіна потрапили під санкції. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишня дружина та коханка Путіна потрапили під санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Великобританія запровадила санкції проти колишньої дружини президента РФ Володимира Путіна, його двоюрідних братів, а також коханки Аліни Кабаєвої. Також до санкційного списку потрапили родичі Кабаєвої. Окрім того, в офіційних документах перерахували активи Путіна.

Про йдеться у заяві на сайті британського уряду.

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"Сьогодні санкції вдарили по фінансовій мережі Путіна, у тому числі по колишній дружині та двоюрідним братам – посиливши тиск на президента та його найближче оточення. Офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя фінансується клікою сім'ї, друзів та еліти", – сказано у заяві.

В офіційних документах перерахували активи Путіна, серед яких:

  • Невелика квартира у Санкт-Петербурзі
  • Дві радянські машини 1950-х років
  • Трейлер та невеликий гараж

До санкційного списку потрапили:

  • Аліна Кабаєва. Зазначається, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії".

  • Анна Зацепліна - бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка — давнього соратника Путіна, який перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, від якого вона, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві.

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  • Людмила Очеретна – колишня перша леді РФ та колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин із державними структурами.

  • Ігор Путін – двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга".

  • Михайло Путін – російський бізнесмен та родич президента. Він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" та заступником голови правління "Газпрому".

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  • Роман Путін - двоюрідний брат, він відкрито заявляє про свої стосунки з Путіним і наголошує, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії.

  • Михайло Шеломов – власник російського бізнесу та двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з ТОВ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через свою фірму ТОВ "Акцепт" також є акціонером банку "Росія", який тісно пов'язаний з Кремлем і керований ключовими помічниками Путіна, на який Британія наклала санкції 22 лютого 2022 року.

  • Олександр Плехов – близький друг Путіна. Він отримав вигоду зі своїх відносин із Путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду зі значного державного заступництва.

  • Михайло Клішин – виконавчий директор Банку "Росія", член Ради директорів СОГАЗ.

  • Володимир Колбін – син друга дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Він отримував підтримку від уряду Росії як генеральний директор ТОВ "Геленджицький морський порт".

  • Юрій Шамалов – син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Юрій входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку".

  • Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна по шлюбу. Хмарін володів низкою підприємств, зокрема ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало у російському енергетичному секторі.

Санкційний зашморг

  • З'явилися відомості, що Євросоюз може запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила. Про це повідомляє агентство AFP у Twitter із посиланням на відповідний документ Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії.
  • Як повідомляє німецьке агентство DW, першим елементом пакета стануть персональні санкції проти російських офіцерів та інших осіб, які "вчинили військові злочини в Бучі та відповідальних за нелюдську облогу Маріуполя".
  • За даними агенції Bloomberg, Євросоюз додасть до шостого пакету санкцій заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії, резидентами та організаціями із РФ.

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