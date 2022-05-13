Британія ввела санкції проти коханки та ексдружини Путіна: що відібрали

Також до санкційного списку потрапили родичі Аліни Кабаєвої

Колишня дружина та коханка Путіна потрапили під санкції. Фото: колаж "Сьогодні"

Великобританія запровадила санкції проти колишньої дружини президента РФ Володимира Путіна, його двоюрідних братів, а також коханки Аліни Кабаєвої. Також до санкційного списку потрапили родичі Кабаєвої. Окрім того, в офіційних документах перерахували активи Путіна.

Про йдеться у заяві на сайті британського уряду.

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"Сьогодні санкції вдарили по фінансовій мережі Путіна, у тому числі по колишній дружині та двоюрідним братам – посиливши тиск на президента та його найближче оточення. Офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя фінансується клікою сім'ї, друзів та еліти", – сказано у заяві.

В офіційних документах перерахували активи Путіна, серед яких:

Невелика квартира у Санкт-Петербурзі

Дві радянські машини 1950-х років

Трейлер та невеликий гараж

До санкційного списку потрапили:

Аліна Кабаєва. Зазначається, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії".

Зазначається, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії". Анна Зацепліна - бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка — давнього соратника Путіна, який перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, від якого вона, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві. Реклама

Людмила Очеретна – колишня перша леді РФ та колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин із державними структурами.

Ігор Путін – двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга".

Михайло Путін – російський бізнесмен та родич президента. Він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" та заступником голови правління "Газпрому". Реклама

Роман Путін - двоюрідний брат, він відкрито заявляє про свої стосунки з Путіним і наголошує, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії.

Михайло Шеломов – власник російського бізнесу та двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з ТОВ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через свою фірму ТОВ "Акцепт" також є акціонером банку "Росія", який тісно пов'язаний з Кремлем і керований ключовими помічниками Путіна, на який Британія наклала санкції 22 лютого 2022 року.

Олександр Плехов – близький друг Путіна. Він отримав вигоду зі своїх відносин із Путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду зі значного державного заступництва.

Михайло Клішин – виконавчий директор Банку "Росія", член Ради директорів СОГАЗ.

Володимир Колбін – син друга дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Він отримував підтримку від уряду Росії як генеральний директор ТОВ "Геленджицький морський порт".

Юрій Шамалов – син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Юрій входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку".

Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна по шлюбу. Хмарін володів низкою підприємств, зокрема ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало у російському енергетичному секторі.

Санкційний зашморг

З'явилися відомості, що Євросоюз може запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила. Про це повідомляє агентство AFP у Twitter із посиланням на відповідний документ Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії.

Як повідомляє німецьке агентство DW, першим елементом пакета стануть персональні санкції проти російських офіцерів та інших осіб, які "вчинили військові злочини в Бучі та відповідальних за нелюдську облогу Маріуполя".

та інших осіб, які "вчинили військові злочини в Бучі та відповідальних за нелюдську облогу Маріуполя". За даними агенції Bloomberg, Євросоюз додасть до шостого пакету санкцій заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії, резидентами та організаціями із РФ.

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