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Санкції проти Кабаєвої. Чи зможе Євросоюз завдати удару по коханці та матері дітей Путіна

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Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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7 травня, 16:42
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США та Євросоюз звернули найпильнішу увагу на фаворитку господаря Кремля
/ Фото: "Сегодня"

Захід продовжує наносити потужні удари по економіці Росії та кремлівських олігархах – скоро буде прийнято шостий пакет санкцій. І в цій жорстокій і безкомпромісній боротьбі починають виявлятися "полуничні нотки".

У кулуарах Євросоюзу та США серйозно обговорюється введення санкцій проти коханки Путіна і матері його позашлюбних дітей – Аліни Кабаєвої.

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Сайт Сьогодні розбирається у витоках і перспективах цієї історії.

Пробуксовування з шостим пакетом санкцій

Євросоюз підготував новий документ та готується оголосити про запровадження проти Росії чергового пакету санкцій, вже шостого за рахунком. Проте з його прийняттям виникла затримка. Справа в тому, що одним із пунктів шостого пакету пропонується запровадити ембарго на купівлю російської нафти. І не всі країни готові до такого радикального кроку.

Рікард Йозв'як, європейський редактор Радіо Свобода/Вільна Європа, у п'ятницю, 6 травня, розповів про підсумки зустрічі послів країн ЄС.

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"Безрезультатно завершилася перша сесія зустрічі послів ЄС щодо 6-го пакету санкцій щодо Росії. Ще одна зустріч сьогодні ввечері або завтра (7 травня. – Ред.). Скасування нафтового ембарго для Чехії, Словаччини і, найголовніше, Угорщини, як і раніше, залишається великою проблемою України", – запевнив Рікард Йозв'як.

Незважаючи на те, що затвердження все ще у процесі, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не сумнівається, що шостий пакет буде ухвалено. За деякими даними, Угорщині та Словаччині, як компроміс, пропонують відкласти введення ембарго до кінця 2024 року, а Чехії – до літа того ж року.

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У новому пакеті також прописано відключення "Сбербанку" Росії від SWIFT та заборона мовлення в Євросоюзі трьох пропагандистських російських ТВ-каналів.

"Цим ми позбавляємо російську економіку здібності до розвитку. Путін бажає знищити Україну і стерти її з карти. Але цього не буде, у нього нічого не вийде. Україна піднялася на боротьбу, хоробра та єдина. А Росію Путін благополучно топить", – так прокоментувала процес Урсула фон дер Ляєн, як повідомляє Euronews.

Але особливу пікантність шостому пакету надають не політичні диспути, а те, що в нього можуть потрапити дуже яскраві персонажі – коханка Путіна Аліна Кабаєва та патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв. – Ред.).

Удар по сім'ї та ближньому колу

Персональний список потрапив у пресу, та, як передає Bloomberg, у ньому була пропозиція накласти санкції на Аліну Кабаєву, колишню гімнастку, яка з 2014 року очолює раду директорів Національної медіа-групи Росії (об'єднує найбільші ЗМІ РФ. – Ред).

За деякими іншими даними, компанію в списку санкцій Кабаєвої склав і патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв). Але з цим теж виникли деякі проблеми. За виключення зі списку церковного діяча Гундяєва виступили Афіни та Будапешт. А з США надійшло повідомлення, що офіційний Вашингтон виключив зі свого списку Аліну Кабаєву, щоб "зайвий раз не дратувати Путіна".

Ось тому фінальне рішення Євросоюзу щодо шостого пакету і очікується з подвоєним інтересом . Воно має бути прийняте найближчими днями і набуде чинності лише після одноголосного затвердження всіма країнами .

Коханка та мати дітей диктатора

Аліна Кабаєва не першою з-поміж найближчих родичів Путіна приймає санкційний удар Заходу. На початку квітня Білий дім оголосив про введення санкцій проти двох дочок Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової (а заодно і проти дружини та доньки шефа МЗС Росії Сергія Лаврова, Медведєва та Мішустіна. – Ред).

Потенційне включення Кабаєвої до списку санкцій знову підняло інтерес до її персони. І одразу дві впливові газети – SonntagsZeitung у Швейцарії та The Wall Street Journal у США випустили матеріали про фаворитку Путіна.

Західні ЗМІ стверджують, що Кабаєва народила Путіну двох хлопчиків – у 2015 та 2019 роках. Перша дитина з'явилася на світ у тихому швейцарському містечку Лугано, а ось друга вже у Москві. І нібито на місці других пологів наполіг сам Путін .

У Лугано Кабаєва зупинялась на віллі в передмісті або у готелі Principe Leopoldo. Джерело описало її як "дуже приємну жінку, справжню спортсменку, дуже прямолінійну".

Пологи обидва рази приймала гінеколог із клініки Святої Анни (цікаво, що ця лікарка виїхала з Росії близько 30 років тому). Вибір на неї впав тому, що вона нібито знайома з Путіним ще з юнацьких років.

Відклали або просто відстрочили

За даними джерел The Wall Street Journal з адміністрації Байдена, незважаючи на тактичні міркування Кабаєва все одно залишається потенційною метою для американських санкцій. Поки що ж тривають дискусії, результат яких може виявитися непередбачуваним для Кремля.

Також американські спецслужби нібито чудово обізнані про всі закордонні поїздки Кабаєвої та про її швейцарський "тур".

WSJ розповіли і про дипломатичний епізод битви проти Кабаєвої. Минулого місяця Київ направив уряду Швейцарії вимогу заборонити Кабаєвій в'їзд до країни та накласти арешт на її майно. Однак у відповідь офіційний Берн заявив, що не має даних про те, що людина з таким ім'ям дійсно перебуває в країні.

Замість P.S.

Ця історія ясно говорить про одне. Всі мислимі та немислимі табу, писані та негласні джентльменські угоди, особисті домовленості щодо Путіна Захід повністю обнулив. Жодного повернення до Status quo ante bellum (Лат. – становище, що існувало до війни. – Ред.) вже не буде.

Путін поставив себе поза законами цивілізованого світу, Захід це прийняв і програвати не збирається.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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