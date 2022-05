Санкції проти Кабаєвої. Чи зможе Євросоюз завдати удару по коханці та матері дітей Путіна

Захід продовжує наносити потужні удари по економіці Росії та кремлівських олігархах – скоро буде прийнято шостий пакет санкцій. І в цій жорстокій і безкомпромісній боротьбі починають виявлятися "полуничні нотки".

У кулуарах Євросоюзу та США серйозно обговорюється введення санкцій проти коханки Путіна і матері його позашлюбних дітей – Аліни Кабаєвої.

Сайт Сьогодні розбирається у витоках і перспективах цієї історії.

Євросоюз підготував новий документ та готується оголосити про запровадження проти Росії чергового пакету санкцій, вже шостого за рахунком. Проте з його прийняттям виникла затримка. Справа в тому, що одним із пунктів шостого пакету пропонується запровадити ембарго на купівлю російської нафти. І не всі країни готові до такого радикального кроку.

Рікард Йозв'як, європейський редактор Радіо Свобода/Вільна Європа, у п'ятницю, 6 травня, розповів про підсумки зустрічі послів країн ЄС.

"Безрезультатно завершилася перша сесія зустрічі послів ЄС щодо 6-го пакету санкцій щодо Росії. Ще одна зустріч сьогодні ввечері або завтра (7 травня. – Ред.). Скасування нафтового ембарго для Чехії, Словаччини і, найголовніше, Угорщини, як і раніше, залишається великою проблемою України", – запевнив Рікард Йозв'як.

the first session today of the meeting of EU ambassadors over the 6th sanctions package on #Russia ended inconclusive. інші помітні тони абопереміщення. derogation of the oil embargo for #Czechia , #Slovakia & most importantly #Hungary still the big issue. #Ukraine