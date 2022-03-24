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Старша дочка Путіна розлучається зі своїм голландським чоловіком

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24 березня, 02:48
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Однак поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації
Лікар Марія Воронцова, за останніми даними, одружена з голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. Колаж "Сьогодні"
Лікар Марія Воронцова, за останніми даними, одружена з голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. Колаж "Сьогодні"

Дочка президента РФ Володимира Путіна, 36-річна Марія Воронцова розлучається зі своїм чоловіком, голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном.

Про це повідом л російський журналіст, редактор The Insider Роман Доброхотов у Facebook.

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Про розлучення Фаассенов Роман Доброхотов написав у коментарі під постом у Facebook журналіста-розслідувача Сергія Канєва. Той заявив, що керівник Кремля "підгадав своїй старшій дочці", після того, як розпочав війну на українській території та накликав на свою країну масштабні санкції.

"Путін непогано підгадав своїй старшій дочці Марії Фаассен (вона ж Воронцова). Донька має солідну частку в мега-проекті будівництва суперсучасного медичного центру під Пітером. У планах було залучення пацієнтів з Європи та багатеньких шейхів з країн Перської затоки. А тепер, після напади на Україну, які вже тут європейці та шейхи?", – написав Сергій Канєв.

Йорріт Фаасен – родом з Нідерландів, він довгий час працював у Росії в компаніях "Газпромбанк-Інвест" та "Будтрансгаз".

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Проте поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Раніше російські та західні таблоїди писали, що президент Росії Володимир Путін має особисті стосунки з Кабаєвою. У 2013 році Володимир та Людмила Путіни оголосили про розлучення через 30 років шлюбу.

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