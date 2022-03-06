Доигрались! Банковские карты РФ будут принимать только в семи странах мира

Санкции против РФ в действии/Фото: коллаж: "Сегодня"

После того как VIsa и MasterCard прекратят свою работу на территории России, карты местной платежной системы "Мир" будут принимать только в 7 странах.

Об этом говорится на сайте Банка России.

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Все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать только на территории страны-агрессорки до тех пор, пока не истечет срок их действия. Однако трансграничные операции с картами VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за пределами страны.

Если же граждане РФ захотят уехать за границу, то им советуют брать наличные. Карточки платежной системы России "Мир" будут работать только в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, а также в самопровозглашенных "Южной Осетии" и "Абхазии"

Украина призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.

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"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить "Сбербанк" от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.

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