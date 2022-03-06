Догралися! Банківські карти РФ прийматимуть лише у семи країнах світу

Санкції проти РФ у дії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після того, як Visa та MasterCard припинять свою роботу на території Росії, карти місцевої платіжної системи "Мир" прийматимуть лише у 7 країнах.

Про це йдеться на сайті Банку Росії.

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Всі картки міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати лише на території країни-агресорки до того моменту, поки не закінчиться термін їх дії. Однак транскордонні операції з карт VISA і MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних інтернет-магазинах, так і використання цих карт за межами країни.

Якщо ж громадяни РФ захочуть поїхати за кордон, то їм радять брати готівку. Картки платіжної системи Росії "Мир" працюватимуть лише в Туреччині, В'єтнамі, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, а також в самопроголошених "Південній Осетії" та "Абхазії"

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки із РФ.

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"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, зараз необхідно відключити "Сбєрбанк" від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.

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