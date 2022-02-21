Джонсон перервал брифинг из-за Зеленского – видео

После выходки Путина мировые лидеры начали звонить Зеленскому / Коллаж "Сегодня"
Премьр-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований "ЛДНР".
"Должен поговорить с президентом Украины Зеленским и выразить ему поддержку Великобритании", – с такими словами Борис Джонсон внезапно покинул пресс-конференцию.
Реакция
- Британское издание The Guardian сообщило, что Великобритания 22 февраля объявит о введении нового пакета санкций в отношении России из-за признания "ЛДНР".
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство из-за решения Путина признать "ЛДНР".
- Через пару минут после решения ВВП президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джозефом Байденом.
- Эстония призвала Европейский Союз ввести жесткие санкции против России в случае признания, поскольку это является нарушением международного права и суверенитета Украины.
- Еще до признания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что оговоренный ранее саммит России, США и Франции по Украине не состоится в случае признания Кремлем так называемых "ЛДНР".