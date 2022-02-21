Джонсон перервал брифинг из-за Зеленского – видео

После выходки Путина мировые лидеры начали звонить Зеленскому / Коллаж "Сегодня"

Премьр-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований "ЛДНР".

"Должен поговорить с президентом Украины Зеленским и выразить ему поддержку Великобритании", – с такими словами Борис Джонсон внезапно покинул пресс-конференцию.

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