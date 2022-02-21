ЕС попросили ввести санкции против России за признание "ЛДНР"

Западный мир уже начал реагировать на желание российских чиновников признать независимость самопровозглашенных республик "ЛДНР". Эстония призвала Европейский Союз ввести жесткие санкции против России в случае такого шага, поскольку это является нарушением международного права и суверенитета Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.
Заявление
"Если Россия примет решение о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации", — говорится в сообщении.
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Обстановка
- Ранее разработанные санкции против России собирались вводить при условии вторжения российских войск на территорию Украины. Вопрос мер в ответ на признание сепаратистских образований отдельно не рассматривался.
- Днем 21 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз готов ввести санкции против России.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в отношении России должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.
- Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно "сидит" на российском газе.
- Лишь в случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.