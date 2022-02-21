ЄС попросили запровадити санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Визнання буде грубим порушенням міжнародного права

Зеленський запропонував запровадити санкції просто зараз. Фото: з відкритих джерел

Західний світ уже почав реагувати на бажання російських чиновників визнати незалежність самопроголошених республік "ЛДНР". Естонія закликала Європейський Союз запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі такого кроку, оскільки це є порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Естонії у Twitter.

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"Якщо Росія ухвалить рішення про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік", це стане грубим порушенням міжнародного права та суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС має негайно запровадити суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації ", — йдеться у повідомленні.

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