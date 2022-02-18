Італія проти санкцій для Росії: заява прем'єр-міністра

Рим пропонує вибрати для Москви інше покарання

Прем'єр Італії вважає, що без російського газу його країна не проживе / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон намагається узгодити з країнами ЄС спільний пакет санкцій проти Росії на випадок вторгнення її військ до України. Однак у Москви ще достатньо союзників, які відмовляються у такий спосіб тиснути на Володимира Путіна. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв.

Про це повідомляє американський телеканал CNN

Реклама

Заява

"Санкції мають бути зосереджені на секторах, що не включають енергетику. Санкції може бути пропорційні типу нападу, а не превентивні. Деякі санкції сильніше вплинуть на Італію, ніж на інші країни", – заявив Драгі.

Політик додав, що енергетичні санкції вплинуть на країни, які використовують більше газу.

"Німеччина використовує вугілля, газ і все ще має в експлуатації кілька старих атомних електростанцій, які поступово закриваються, але ще працюють. Франція має атомну енергію і трохи газу. В Італії є тільки газ, а атомної енергії та вугілля немає", – сказав Драгі журналістам.

Реклама

Ситуація із санкціями