ЄС змусили відмовитися від найболючішого економічного удару по Росії – Reuters

Також у Європі виступили проти заборони участі Росії в системі SWIFT

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційні особи США та Європи завершують роботу над великим пакетом санкцій у разі вторгнення Російської Федерації в Україну. Водночас європейські країни виступили із серйозними запереченнями щодо заборони участі Росії у системі SWIFT.

Про це повідомляє Reuters.

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Санкції проти Росії

Як зазначається, санкції націлені на великі російські банки, проте не включають заборони РФ на участь у фінансовій системі SWIFT. Також вони включають контроль над експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів, а також санкції проти "конкретних російських олігархів".

Один із американських чиновників заявив, що до списку російських банків, на які можуть бути накладені санкції, можуть входити ВТБ та Сбербанк, а також найбільші фінансові інститути в Росії.

/ Фото: Getty Images

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Питання SWIFT

Видання, посилаючись на три джерела, повідомляє про серйозні заперечення щодо повної заборони участі РФ у системі SWIFT з боку європейських країн. Зазначається, що наразі таке обмеження не розглядається.

Також наголошується, що європейські кредитори висловили стурбованість тим, що заборона Росії на SWIFT означатиме, що непогашені кредити на мільярди доларів, які вони мають у Росії, не будуть погашені.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків матимуть "значний вплив на російський фінансовий сектор і економіку".

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"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які дійсно вдарили б по росіянах, і при цьому слідкувати за побічними збитками для тих, хто їх вводить, визнаючи, що санкції явно сильніше вдарять по Європі", – сказав один із джерел.

При цьому офіційні особи США заявили, що в ході зустрічей зі своїми колегами в Німеччині, Франції та Великій Британії цього тижня було досягнуто "значного прогресу щодо пакету санкцій".

Позиція союзників України

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що якщо РФ зважиться на новий напад на Україну, то візові обмеження будуть серед заходів, які вживатимуть США проти російської агресії.

Шерман не уточнила, чи торкнуться обмеження окремих осіб, чи ширших категорій росіян.

11 лютого Reuters повідомило, що Велика Британія розширила список пов'язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо РФ вирішить розпочати повномасштабну війну проти України.

Нові закони дозволять Великій Британії накладати жорсткі покарання на наближених до Кремля та причетних до дестабілізації ситуації в Україні, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності.

Нагадаємо, 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Загроза вторгнення в Україну