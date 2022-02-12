ЕС вынудили отказаться от самого болезненного экономического удара по России – Reuters

Официальные лица США заявили, что на этой неделе был достигнут значительный прогресс

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Официальные лица США и Европы завершают работу над обширным пакетом санкций в случае вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

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Санкции против России

Как отмечается, санкции нацелены на крупные российские банки, однако не включают запрет РФ на участие в финансовой системе SWIFT. Также они включают в себя контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов, а также санкции против "конкретных российских олигархов".

Один из американских чиновников заявил, что в список российских банков, на которые могут быть наложены санкции, могут входить ВТБ и Сбербанк, а также "крупнейшие финансовые институты в России".

/ Фото: Getty Images

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Вопрос SWIFT

Издание пишет, что три источника сообщили, что полный запрет РФ на участие в системе SWIFT активно не рассматривался после того, как возникли "серьезные возражения со стороны европейских стран".

Как отмечается, европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что запрет России на SWIFT будет означать, что непогашенные кредиты на миллиарды долларов, которые они имеют в России, не будут погашены.

По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков окажут "значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику".

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"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по русским, и при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе", – сказал один из источников.

При этом официальные лица США заявили, что в ходе встреч со своими коллегами в Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут "значительный прогресс в отношении пакета санкций".

Позиция союзников Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что если РФ решится на новое нападение на Украину, то визовые ограничения будут в числе мер, которые предпримут США против российской агрессии.

Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.

11 февраля Reuters сообщило, что Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если РФ решит начать полномасштабную войну против Украины

Новые законы позволят Великобритании накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации ситуации в Украине, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитета или независимости.

Напомним, 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Угроза вторжения в Украину