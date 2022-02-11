Угроза вторжения РФ в Украину: в США предупредили о визовых ограничениях

Если Российская Федерация решится на новое нападение на Украину, то визовые ограничения будут в числе мер, которые предпримут США против российской агрессии.
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в эфире MSNBC.
Отметим, Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.
Далее по теме
"Я надеюсь, что президент Владимир Путин сделает правильный выбор, учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную Украине военную помощь, а также санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы", – сказала она.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В 2021 году РФ весной и затем осенью сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Кроме того, американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.