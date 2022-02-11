Угроза вторжения РФ в Украину: в США предупредили о визовых ограничениях

В Госдепе сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование конфликта

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Если Российская Федерация решится на новое нападение на Украину, то визовые ограничения будут в числе мер, которые предпримут США против российской агрессии.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в эфире MSNBC.

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Отметим, Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.

"Я надеюсь, что президент Владимир Путин сделает правильный выбор, учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную Украине военную помощь, а также санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы", – сказала она.

Угроза вторжения РФ в Украину