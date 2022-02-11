Великобритания ужесточила закон о санкциях против РФ в случае полномасштабного наступления на Украину

Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если РФ решит начать полномасштабную войну против Украины
Об этом сообщает Reuters.
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"В четверг Британия предупредила, что Запад может столкнуться с "самым опасным моментом" в противостоянии с Москвой в ближайшие несколько дней, когда Россия проведет военные учения в Беларуси и в Черном море после наращивания войск вблизи Украины", — говорится в сообщении.
Новые законы позволят Британии накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации ситуации в Украине, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитета или независимости. Это часть международных усилий, чтобы определить экономические последствия для Российской Федерации.
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Соединенное Королевство теперь может вводить санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России организациям и бизнесу, которые имеют экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцев, директоров и доверенных лиц.
Великобритания публично не разглашает возможных целей каких-либо санкций, но предупреждает, что они будут введены в момент любого вторжения в Украину.
Определены такие стратегически важные секторы, в пределах которых могут быть введены новые санкции: химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, добыча, финансовые услуги, информационные, коммуникационные и цифровые технологии и транспорт.
Угроза российской агрессии
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.