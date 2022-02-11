Велика Британія посилила закон про санкції проти РФ у випадку повномасштабного наступу на Україну

Британія завдасть сильного удару, якщо РФ нападе на нашу країну

На РФ чекають серйозні наслідки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Велика Британія розширила перелік пов’язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо РФ вирішить почати повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

"У четвер Британія попередила, що Захід може зіткнутися з "найнебезпечнішим моментом" у протистоянні з Москвою в найближчі кілька днів, коли Росія проведе військові навчання в Білорусі та Чорному морі після нарощування військ поблизу України", — йдеться у повідомленні.

Нові закони дозволять Британії накладати жорсткі покарання на тих, хто наближений до Кремля і причетний до дестабілізації ситуації в Україні, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності. Це частина міжнародних зусиль, щоб окреслити економічні наслідки для Російської Федерації.

Сполучене Королівство тепер може вводити санкції не тільки до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до пов'язаних з урядом Росії організацій і бізнесу, які мають економічне і стратегічне значення для російського уряду, а також їх власників, директорів і довірених осіб.

Велика Британія публічно не розголошує можливих цілей будь-яких санкцій, але попереджає, що вони будуть введені в момент будь-якого вторгнення в Україну.

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Визначено такі стратегічно важливі сектори, у межах яких можуть бути запроваджені нові санкції: хімічна промисловість, будівництво, оборона, електроніка, енергетика, видобуток, фінансові послуги, інформаційні, комунікаційні та цифрові технології та транспорт.

Загроза російської агресії

Росія вже стягнула більш ніж 100-тисячну армію до кордону з Україною.

12 січня було оприлюднено інтерактивну карту , на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлених західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлених західними ЗМІ у листопаді 2021 року. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку в цьому напрямі.

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