Вже все готове! У ЄС заявили про важкий пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз уже підготував низку санкцій проти Російської Федерації.
Про це він написав у своєму Twitter.
"У розмові з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий" , – йдеться у повідомленні.
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Кулеба додав, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.
"Вдячний ЄС за тверду позицію та готовність до рішучих дій" , – зазначив міністр.
Крім того, Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок перед візитом в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца.
"Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца в Україну в понеділок. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам" , – написав він.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Росії недостатньо сил для вторгнення.