Италия против санкций для России: заявление премьер-министра

Вашингтон пытается согласовать со странами ЕС совместный пакет санкций против России на случай вторжения ее войск в Украину. Однако у Москвы еще достаточно союзников, которые отказываются таким образом давить на Владимира Путина. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
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"Санкции должны быть сосредоточены на секторах, которые не включают энергетику. Санкции могут быть пропорциональны типу нападения, а не превентивны. Некоторые санкции сильнее повлияют на Италию, чем на другие страны", — заявил Драги.
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Политик добавил, что энергетические санкции окажут большее влияние на страны, которые используют больше газа.
"Германия использует уголь, газ и все еще имеет в эксплуатации несколько старых атомных электростанций, которые постепенно закрываются, но все еще работают. У Франции есть атомная энергия и немного газа. В Италии есть только газ, а атомной энергии и угля нет", — сказал Драги журналистам.
Ситуация с санкциями
- Сенаторы-республиканцы США внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект, который предусматривает новые санкции против Российской Федерации. Этот пакет предусматривает немедленные действия по окончательной остановке "Северного потока – 2".
- По данным агентства Reuters, 12 февраля США и Европа завершают работу над обширным пакетом санкций на случае вторжения РФ в Украину. Европейские страны выступили с серьезными возражениями по поводу запрета участия России в системе SWIFT.
- Ранее замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что если РФ решится на новое нападение на Украину, то визовые ограничения будут в числе мер, которые предпримут США против Москвы.
- В начале февраля Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если РФ решит начать полномасштабную войну против Украины.