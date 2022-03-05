Джонсон рассказал, чем для Путина закончится война против Украины

Джонсон заявил, что Путин проиграет эту войну/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсонрассказал, что война, которую Путин ведет против Украины, закончится фатально для него.

Об этом он сказал во время видеообращения.

Реклама

Подробности

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все закончится поражением Путина, сколько времени бы это ни продолжалось.

"Вместе с США и ЕС мы ввели самый большой пакет санкций и пойдем дальше до тех пор, пока эта агрессия не прекратится", – уточнил он.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

Читайте также