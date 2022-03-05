Джонсон розповів, чим для Путіна закінчиться війна проти України

Джонсон заявив, що Путін програє цю війну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що війна, яку Путін веде проти України, закінчиться фатально саме для нього.
Про це він сказав під час відеозвернення.
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Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що все закінчиться поразкою Путіна, скільки часу б це не тривало.
"Разом із США та ЄС ми запровадили найбільший пакет санкцій і підемо далі доти, доки ця агресія не припиниться", — уточнив він.
Що відбувалося в Україні минулої доби?
- За останню добу окупанти здійснили наступ на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресорки з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від обстрілів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.