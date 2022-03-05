Джонсон розповів, чим для Путіна закінчиться війна проти України

Джонсон заявив, що Путін програє цю війну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що війна, яку Путін веде проти України, закінчиться фатально саме для нього.

Про це він сказав під час відеозвернення.

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Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що все закінчиться поразкою Путіна, скільки часу б це не тривало.

"Разом із США та ЄС ми запровадили найбільший пакет санкцій і підемо далі доти, доки ця агресія не припиниться", — уточнив він.

Що відбувалося в Україні минулої доби?

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