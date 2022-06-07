Джонсон рассказал, как смотрит на подталкивание Зеленского к плохому миру с РФ

Великобритания готовит новые санкции против России / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не должен подвергаться давлению со стороны мировых держав, чтобы он согласился на невыгодное мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своей команде министров, пишет Reuters.

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Поддержка Украины

Как отмечается, на заседании кабинета министров министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон готовит новые санкции против России за ее вторжение в Украину. Об этом сообщил журналистам представитель Джонсона.

Сам Джонсон, который пережил вотум доверия, сказал своим министрам, что Великобритания "останется в авангарде" поддержки Украины.

"Он сказал, что крайне важно, чтобы на президента Зеленского не оказывалось давление, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого исхода, при котором необоснованная агрессия Путина, похоже, окупилась", – сказал представитель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Банковой очень счастливы тем фактом, что лидер Консервативной партии Великобритании остался главой правительства.

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