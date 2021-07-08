Экс-президент ЮАР неожиданно сдался полицейским и отправился за решетку

Три года назад Джейкоб Зума отрекся от президентства, чтобы избежать импичмента, но на том его беды не закончились

Джейкоб Зума. Фото: REUTERS/Phill Magakoe

Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума сдался в руки правосудия и согласился сесть в тюрьму.

Политик добровольно вышел из дома и сдался полицейским. Президента приговорили к 15 месяцам за неуважение к суду.

Три года назад Джейкоб Зума отрекся от президентства, чтобы избежать импичмента, после чего его обвинили в коррупции. На судебные заседания бывший лидер ЮАР не приходил, за это и получил тюремный срок.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 7 июля на Гаити расстреляли президента и его супругу. Жовенель Моиз скончался сразу, а его 47-летняя жена получила огнестрельное ранение и была госпитализирована – врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Позже стало известно, что задержали подозреваемых в убийстве президента. Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Джозеф заявил, что совершившая нападение вооруженная группа была сформирована из иностранных граждан, они якобы говорили по-английски и по-испански. В результате Гаити ввело военное положение и закрыло границы.