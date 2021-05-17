Эрдоган хочет отомстить Израилю за Газу: какие могут быть последствия – мнения экспертов

Коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину. Какие могут быть последствия мести турецкого лидера – читайте в материале "Сегодня".

"Израиль перешел все границы"

Эрдоган, который назвал Израиль "террористическим государством, подчеркнул, что его страна будет поддерживать борьбу палестинцев с той же решимостью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе.

"Израиль перешел все границы", – заявил недавно президент, добавив, что если не остановить агрессию немедленно, "завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета".

Фото: REUTERS

16 мая политик подчеркнул в разговоре с главой Ирана Хасаном Роухани, что международному сообществу стоит преподать Израилю урок в связи с эскалацией конфликта.

"Я отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений", — заявил он.

Как реагирует США и Европа?

Американские власти пока официально не приняли сторону ни одного из участников военного конфликта. Однако во время разговора с президентом Палестины Махмуду Аббасу Джо Байден заявил, что ХАМАС "должен прекратить ракетные обстрелы Израиля".

"Президент подчеркнул его решительную приверженность урегулированию переговорным путем на основе сосуществования двух государств... Такой поход является лучшим способом для достижения справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

Израиль продолжает отражать ракетные удары из сектора Газа. Фото: Reuters

Европейский Союз также призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить насилие и не допустить дальнейшего развития конфликта. А главный дипломат союза Жозеп Боррель созвал экстренное заседание Совета ЕС для обсуждения обострения между странами.

"Беспорядочные запуски ракет ХАМАС и других группировок по израильскому гражданскому населению недопустимы. Признавая законную потребность Израиля в защите своего гражданского населения, считаю что этот ответ должен быть соразмерным и с максимальной сдержанностью в применении силы", – говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

А что Россия?

Россия, которая еще со времен СССР поддерживает Палестину, призвала стороны конфликта проявить сдержанность и не предпринимать шагов, которые приведут к эскалации. В то же время президент Владимир Путин уже успел намекнуть, что российские войска могут вмешаться – так как военный конфликт происходит вблизи ее границ.

"Обострившийся палестино-израильский конфликт – происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", – заявил Путин.

Какие будут последствия?

Похоже, что крупные игроки используют сегодняшнюю ситуацию в секторе Газа для реализации собственных целей. К примеру, турецкий президент пытается выступить в роли лидера Арабского мира, тем самым бросая вызов как Израилю, так и всему Западу.

"Турки длительное время с XVI до XIX века фактически руководили всеми арабами – были ведущей силой. Несмотря на этническую отдаленность от них. И то же самое сейчас пытается повторить Эрдоган. Он играет в великое государство, которое бросает вызов и Западу, и Израилю", – считает политолог Александр Палий.

Фото : REUTERS/Mohammed Salem

Такого же мнения придерживается и руководитель украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. По его словам, Эрдоган использует войну в секторе Газа для того, чтобы объединить вокруг Турции все арабские страны.

"Он видит, что никакая страна не может так активно выступать на политической арене, как Турция. Эрдогану важно вернуться к серьезному диалогу с американцами, поэтому он действительно может себе позволить повышать ставки", – считает он.

Насколько далеко может зайти турецкий лидер – пока непонятно. Однако, считает эксперт, сказав "а", Эрдоган будет вынужден сказать и "б".

"Если сейчас израильтяне остановят конфронтацию и отойдут, перестанут обстреливать Газу, то Эрдоган скажет, что это произошло благодаря ему. Если нет, тогда политику придется делать следующий шаг – создавать антиизраильскую коалицию и требовать вмешательства в ситуацию третьих сил. То есть совершения миротворческой операции в секторе Газа".

Россия же в этом конфликте становится на сторону ХАМАСа. Потому что экстремистское крыло арабов всегда исповедует антизападные идеалы, а это играет на руку Кремлю, считает Палий.

В случае дальнейшего обострения конфликта вопрос будет ставится ребром – вплоть до создания независимого Палестинского государства. К примеру, с такой идеей уже выступили власти Китая.

"На сегодняшний день такая резолюция (о независимости Палестины) вряд ли может быть поддержана из-за противостояния между КНР и США. Однако это также игра Китая, и за нее он может много чего выторговать у Америки", – добавил Семиволос.