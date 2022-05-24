Эрдоган объявил специальную военную операцию против друга Путина

Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции против Сирии, возглавляемой Башаром Асадом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вскоре начнет новую военную операцию вдоль своих южных границ. Ее цель – создать 30-километровые безопасные зоны для борьбы с террористическими угрозами из этих регионов.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам Эрдогана, операция начнется, как только военные, разведка и силы безопасности завершат свою подготовку.

"Основной целью этой операции будут районы, которые являются центрами атак на нашу страну и безопасные зоны", — сказал Эрдоган, не вдаваясь в подробности.

Как пишет Reuters, операция, скорее всего, будет нацелена на север Сирии, где Турция с 2016 года провела несколько военных операций по подрыву Курдских народных отрядов самообороны (YPG), вооруженного сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отряды народной самообороны также помогли сформировать Сирийские демократические силы (СДС), возглавляемую курдами коалицию, на которую Соединенные Штаты в значительной степени полагаются в борьбе с "Исламским государством" с 2014 года.

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Заявление Эрдогана прозвучало на фоне возражений Турции против того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО, обвиняя их в укрывательстве лиц, связанных с группировкой РПК, и последователями священнослужителя, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Как известно, Сирию возглавляет Башар Асад, который поддерживает теплые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

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