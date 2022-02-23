Эрдоган прямо заявил Путину о поддержке Украины

Эрдоган надеется на свою дипломатию / Коллаж "Сегодня"

23 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжил "телефонную дипломатию" с российским коллегой Владимиром Путиным – дозвонился до Кремля, чтобы, как и многие другие мировые лидеры, вернуть Путина за стол переговоров по украинскому вопросу. При этом ранее Эрдоган намекнул, что лично его страна не будет вводить санкции против партнера, пусть и агрессора.

Что известно

"Согласно заявлению Управления по связям с общественностью президента, в ходе разговора президент Эрдоган подчеркнул, что всегда придает большое значение установленному им тесному диалогу с президентом России Путиным, что они видят положительные результаты этого и что он полон решимости сохранить это. Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к выходу на основе Минских договоренностей", – говорится в сообщении турецкого агентства "Аннадолу".

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Эрдоган отметил, что проблема усугубится, если начнется военный конфликт, который никому не принесет пользы. Поэтому он придает большое значение продолжению дипломатических контактов и переговоров.

"Президент Эрдоган подтвердил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня, как это было согласовано во время его визита в Сочи в сентябре прошлого года", – говорится в сообщении.

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