"Не можем отказать обеим": Эрдоган высказал позицию по Украине и РФ

Вместо санкций Анкара выбрала телефонную дипломатию

Слева направо - Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Турция, скорее всего, не будет вводить санкции за признание Россией сепаратистских регионов, что 21 февраля сделал российский президент Владимир Путин. 22 февраля турецкий лидер назвал "неприемлемым" российское признание независимости "ЛДНР" и нарушение политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Теперь отметил, что им нужно сотрудничать с Россией и остается только "телефонная дипломатия".

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"Если вы скажете "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень высоки. Если вы скажете "Откажитесь от России", мы не сможем от этого тоже отказаться, потому что у нас есть партнерские отношения. Наша проблема в том, что мы делаем такой шаг, потому что надеемся решить эту проблему, не отказываясь ни от одного из них. Для этого мы будем проводить встречи с нашей командой и делегацией. Поэтому я придаю большое значение саммиту лидеров НАТО. Здесь мы увидим, что думают все лидеры. После этого мы встретимся с нашими друзьями между собой... Друзья в настоящее время устанавливают контакты с господином Путиным для встречи. Мы продолжим телефонную дипломатию", – передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана турецкое агентство "Анадолу".

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Реакция Кремля

Власти России не спешат ссориться с Анкарой, хотя она и не одобряет признание сепаратистских регионов и аннексию Крыма.

"Вы знаете, что с турками у нас разногласия есть и по Крыму тоже. Они давние, но это нам не мешает выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", – заявил 22 февраля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

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