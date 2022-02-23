"Не можемо відмовити обом": Ердоган висловив позицію щодо України та РФ

Замість санкцій Анкара обрала телефонну дипломатію

Зліва направо – Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Туреччина, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції за визнання Росією сепаратистських регіонів, що 21 лютого зробив російський президент Володимир Путін. 22 лютого турецький лідер назвав "неприйнятним" російське визнання незалежності "ЛДНР" та порушення політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Тепер зазначив, що їм потрібно співпрацювати з Росією, і залишається лише "телефонна дипломатія".

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"Якщо ви скажете "Відмовтеся від України", ми не можемо відмовитись, тому що інтереси нашої країни тут дуже високі. Якщо ви скажете "Відмовтеся від Росії", ми не зможемо від цього відмовитися, тому що у нас є партнерські відносини. Наша проблема в тому, що ми робимо такий крок, бо сподіваємося вирішити цю проблему, не відмовляючись від жодного з них. Для цього ми будемо проводити зустрічі з нашою командою та делегацією. Тому я надаю великого значення саміту лідерів НАТО. Тут ми побачимо, що думають усі лідери. Після цього ми зустрінемося з нашими друзями між собою... Друзі зараз встановлюють контакти з паном Путіним для зустрічі. Ми продовжимо телефонну дипломатію", – передає слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана турецьке агентство "Анадолу".

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Реакція Кремля

Влада Росії не поспішає сваритися з Анкарою, хоч вона й не схвалює визнання сепаратистських регіонів та анексію Криму.

"Ви знаєте, що з турками у нас розбіжності є і щодо Криму теж. Вони давні, але це нам не заважає вибудовувати наші відносини. Тому у нас є проблемні частини наших двосторонніх відносин, а є області, де ми досягли неабияких успіхів", – заявив 22 лютого на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

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