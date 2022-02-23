Ердоган прямо заявив Путіну про підтримку України

Ердоган сподівається на свою дипломатію / Колаж "Сьогодні"

23 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган продовжив "телефонну дипломатію" з російським колегою Володимиром Путіним – зателефонувавши до Кремля, щоб, як і багато інших світових лідерів, повернути Путіна за стіл переговорів з українського питання. При цьому раніше Ердоган натякнув, що особисто його країна не буде вводити санкції проти партнера, хай і агресора.

Що відомо

"Згідно з заявою Управління по зв'язках з громадськістю президента під час розмови президент Ердоган підкреслив, що завжди надає великого значення встановленому ним тісному діалогу з президентом Росії Путіним, що вони бачать позитивні результати цього і що він сповнений рішучості зберегти це. Заявивши, що Анкара не визнає кроків, спрямованих проти суверенітету та територіальної цілісності України, і що це принципова позиція, Ердоган зазначив, що важливо знайти вихід на основі Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні турецької агенції "Аннадолу".

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Ердоган зазначив, що проблема погіршиться, якщо почнеться військовий конфлікт, який нікому не принесе користі. Тому він надає великого значення продовженню дипломатичних контактів та переговорів.

"Президент Ердоган підтвердив, що очікує, що президент Росії Путін якнайшвидше відвідає Туреччину для участі у засіданні Ради співпраці високого рівня, як це було погоджено під час його візиту до Сочі у вересні минулого року", – йдеться у повідомленні.

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