ЕС отказался от 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson: что произошло

Евросоюз либо откажется, либо передаст другим странам 100 млн доз вакцины Janssen. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский Союз решил не покупать 100 млн доз COVID-вакцины от Johnson & Johnson на фоне снижения доверия к препарату Janssen.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заключенному контракту, ЕС заказал у американской компании 200 млн доз вакцины от коронавируса с возможностью докупить еще 200 млн миллионов двумя отдельными партиями.

Однако, как утверждают три различных источника журналистов, в конце марта истек срок на заказ первой дополнительной партии на 100 млн доз.

Крайний срок для второй партии на оставшиеся 100 млн доз истекает в конце июня. И решение о его применении еще не было принято. Но, по информации источников, даже если они будут куплены, то ЕС передаст их менее развитым странам.

Одной из главных причин для такого поворота стали проблемы с поставками вакцины – по условиям договора, начиная с апреля и до конца июня, J&J должна была поставить Евросоюзу 55 млн доз, из которых пока что отгрузили лишь 12 млн.

Среди причин отсрочек – редкие побочные эффекты среди вакцинированных и случаи заражения коронавирусом на заводе, где производят вакцину в США.

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В Европейской комиссии и J&J это комментировать отказались.

По состоянию на 10 июня всего в Евросоюзе ввели уже 279,8 млн доз вакцины от COVID-19, а полностью вакцинированы 100 млн граждан. До конца лета планируют вакцинировать все взрослое население евросодружества.

Однако в ВОЗ считают уровень вакцинации в регионе недостаточным, поэтому говорить о предотвращении повторного распространения коронавируса в Европе пока сложно.

Напомним, что в мае Дания полностью отказалась от использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

О чем еще говорят в Украине и мире 10 июня, смотрите в видеосюжете: