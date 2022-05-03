ЕС планирует отключить еще больше банков РФ от SWIFT

ЕС может отключить больше российских банков от SWIFT / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия работает над 6-м пакетом санкций против России, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

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"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над 6-м пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета", – написал Боррель.

Напомним, что ЕС уже исключил несколько российских банков от SWIFT в начале марта.

Санкции против РФ

Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенные к ввозу в Россию с 16 марта. Среди запрещенных товаров оказались алкогольные напитки, женские сумочки, табачные изделия, ювелирка, косметика и парфюмерия, меховые изделия, одежда стоимостью от 1000 долларов, автомобили, мотоциклы, рояли, наручные часы, предметы искусства и коллекционные предметы.

Западные ограничения влияют не только на экономику России и компании, работающие внутри страны, но и на их дочерние предприятия. Например, недавно обанкротился Амстердамский торговый банк, владельцем которого является российский Альфа-Банк.

В то же время Евросоюз в ближайшее время планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

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