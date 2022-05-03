ЄС планує відключити ще більше банків РФ від SWIFT

ЄС може відключити більше російських банків від SWIFT / Фото: Колаж: Сьогодні
Європейська комісія працює над 6-м пакетом санкцій проти Росії, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків.
Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.
"Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків, складання списку суб'єктів дезінформації та боротьба з імпортом нафти. Ці заходи будуть представлені на затвердження Ради", – написав Боррель.
Нагадаємо, що ЄС уже виключив кілька російських банків від SWIFT на початку березня.
Санкції проти РФ
- Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня. Серед заборонених товарів опинилися алкогольні напої, жіночі сумочки, тютюнові вироби, ювелірка, косметика і парфумерія, хутряні вироби, одяг вартістю від 1000 доларів, автомобілі, мотоцикли, роялі, наручні годинники, предмети мистецтва та колекційні предмети.
- Західні обмеження впливають не лише на економіку Росії та компанії, які працюють всередині країни, але й на їхні дочірні підприємства. Наприклад, нещодавно збанкрутував Амстердамський торговий банк, власником якого є російський Альфа-банк.
- Водночас Євросоюз найближчим часом таки планує відмовитися від енергоресурсів з РФ.
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