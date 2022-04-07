ЕС утвердил новые санкции против РФ

ЕС ввел новые санкции против России/Фото: коллаж: "Сегодня"
Европейский Союз принял пятый пакет санкций против Российской Федерации.
Об этом сообщили на сайте ЕС.
Санкции против РФ
Ограничения были введены в ответ на беспрецедентное и необоснованное военное нападение президента РФ Путина на Украину. Новый пакет санкций включает:
- запрет импорта угля;
- запрет на поставку оружия в Россию;
- запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом;
- замораживание счетов российских банков;
- запрет экспорта высокотехнологичных товаров;
- запрет на деятельность транспортных компаний из России и Беларуси;
- затронут бизнесменов РФ, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, связанные с войной в Украине.
Олигархи под санкциями
Два самых богатых россиянина – Владимир Потанин и Леонид Михельсон – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.
До сих пор самые богатые олигархи России не значились ни в одном списке санкций западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.
Состояние Потанина – 27,1 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком России. Он – президент корпорации "Норильский никель", на чью долю приходится около 40% мировых поставок палладия и 10% обработанного никеля.
Михельсон занимает второе место в России с состоянием 24,7 млрд долларов. Миллиардер является владельцем и руководителем концерна "Новатек" – крупнейшей частной газовой компании в России. Канада добавила двух миллиардеров в свой список санкций вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.