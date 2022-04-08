ЕС ввел санкции против 217 россиян и 18 компаний РФ

Против России ввели очередные санкции / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на необоснованную военную агрессию РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

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В число 217 перечисленных лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи – Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сотрудники кремлевской пропаганды, систематически распространяющие ложную информацию о ситуации в Украине.

В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц ввиду того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС. Среди них – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, дочери президента России Владимира Путина.

В санкционном списке и так называемые министры и члены "Народного совета" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

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В число 18 подсанкционных организаций входят четыре крупных российских банка – Банк Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и ВТБ, компания, работающая в транспортном секторе и принадлежащая Российской Федерации, а также компании оборонно-промышленного комплекса, в том числе концерн "Калашников".

В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 1091 физическому лицу и 80 организациям.

Олигархи под санкциями

Два самых богатых россиянина – Владимир Потанин и Леонид Михельсон – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.

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До сих пор самые богатые олигархи России не значились ни в одном списке санкций западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

Состояние Потанина – 27,1 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком России. Он – президент корпорации "Норильский никель", на чью долю приходится около 40% мировых поставок палладия и 10% обработанного никеля.

Михельсон занимает второе место в России с состоянием 24,7 млрд долларов. Миллиардер является владельцем и руководителем концерна "Новатек" – крупнейшей частной газовой компании в России. Канада добавила двух миллиардеров в свой список санкций вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.

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