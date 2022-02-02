ЕС завершает разработку санкций против РФ: по кому ударят

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Европейский Союз заканчивает разработку санкций на случай нового вторжения Российской Федерации в Украину.
Об этом сообщает польское издание PAP.
Это будет "огромный пакет санкций"
В основном санкции направлены на финансовый и энергетический секторы экономики России, не останутся без внимания олигархи, приближенные к российскому лидеру Владимиру Путину.
Кроме того, в Брюсселе проанализировали товарный экспорт в РФ и определили группы товаров, экспорт которых, в случае введения санкций, запретят.
Отмечается, что "пакет санкций" готовился в тесном взаимодействии с США. Также перед ЕС стоит задача синхронизации санкций разных стран, а не только Евросоюза и Штатов, но также Швейцарии, Японии, Канады и Великобритании.
Работу по подготовке санкций планируют завершить уже на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы лидеры имели готовый санкционный пакет, за который можно будет быстро проголосовать.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у России недостаточно сил для вторжения.