ЕС завершает разработку санкций против РФ: по кому ударят

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский Союз заканчивает разработку санкций на случай нового вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает польское издание PAP.

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Это будет "огромный пакет санкций"

В основном санкции направлены на финансовый и энергетический секторы экономики России, не останутся без внимания олигархи, приближенные к российскому лидеру Владимиру Путину.

Кроме того, в Брюсселе проанализировали товарный экспорт в РФ и определили группы товаров, экспорт которых, в случае введения санкций, запретят.

Отмечается, что "пакет санкций" готовился в тесном взаимодействии с США. Также перед ЕС стоит задача синхронизации санкций разных стран, а не только Евросоюза и Штатов, но также Швейцарии, Японии, Канады и Великобритании.

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Работу по подготовке санкций планируют завершить уже на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы лидеры имели готовый санкционный пакет, за который можно будет быстро проголосовать.

Угроза вторжения РФ в Украину