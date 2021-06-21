Версія українською
$ 27,17
32,44

Еще две страны ввели санкции против Беларуси: кто попал в списки

21 июня, 17:51

Татьяна Очеретяная

Дополнительные санкции ввели "в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в Беларуси"

Коллаж "Сегодня"

После очередных ограничений США и ЕС еще две страны ввели санкции против Беларуси. Новые меры утвердили Канада и Великобритания.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Nexta".

Канада наказала 17 людей и пять организаций "в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в Беларуси".

В список вошли:

• Алексей Авраменко;
• Леонид Чуро;
• Олег Гайдукевич;
• Игорь Голуб;
• Андрей Гурцевич;
• Валерий Иванькович;
• Николай Карпенков;
• Виктор Хренин;
• Игорь Луцкий;
• Алексей Олексин;
• Максим Рыженков;
• Андрей Швед;
• Артем Сикорский;
• Николай Воробей;
• Александр Василюк;
• Александр Зайцев;
• Олег Беляков.

Реклама

В британском списке компаний под санкциями есть Белорусская нефтяная компания.

Отметим, страны Европейского Союза составили санкционные списки, связанные с принудительной посадкой в Минске лайнера Ryanair и последовавшим арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Под удар попали три крупных сектора белорусской экономики – калийная, нефтяная индустрия и банки.

Тем временем Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями:

Новости на эту же тему:
Великобритания Канада Беларусь санкции

Реклама