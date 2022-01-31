Еще одна страна предоставит Украине оружие: подробности

Украине предоставят военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Нидерланды готовы предоставить Украине военную помощь на фоне угрозы вторжения России. Об этом пишет издание RTL Nieuws.

Сейчас Минобороны страны проводит инвентаризацию того, что можно поставить в Украину.

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Отмечается, что Нидерланды могут отправить радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или оружие для противовоздушной обороны.

Вместе с тем в оппозиционной партии труда (PvdA) выступили за помощь Украине в борьбе против кибератак.

Однако, в парламенте отрицают возможную отправку нидерландских военнослужащих в Украину.

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"Никаких войск, только оборонительное оружие! И, действительно, больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы", – написал на своей странице в Twitter депутат от правящей партии Рубен Брекельманс.

In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne.



Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6 — Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022

Кто помогает Украине вооружением