Ще одна країна надасть Україні зброю: подробиці

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Нідерланди готові надати Україні військову допомогу на фоні загрози вторгнення Росії. Про це пише видання RTL Nieuws .
Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити в Україну.
Зазначається, що Нідерланди можуть надіслати радари, високоточну зброю, протитанкову зброю або зброю для протиповітряної оборони.
Водночас в опозиційній партії праці (PvdA) виступили за допомогу Україні у боротьбі проти кібератак.
Однак у парламенті заперечують можливе відправлення нідерландських військовослужбовців до України.
"Жодних військ, тільки оборонна зброя! І, дійсно, більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці", – написав на своїй сторінці у Twitter депутат від правлячої партії Рубен Брекельманс.
In #Nieuwsuur sprak ik samen met @KatiPiri over de militaire steun die Nederland moet geven aan #Oekraïne .
Geen manschappen, wel defensieve wapens! (en echt meer dan alleen helmen zoals de Duitsers) https://t.co/FH08bpbFy6
- Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) January 31, 2022
Хто допомагає Україні озброєнням
- 21 січня в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрози вторгнення РФ. Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців.
- Крім цього, 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів було прийнято президентом США Джо Байденом у грудні.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- У свою чергу, міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявляла про те, що Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок.
- Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.
- Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.
- Крім того, Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. Зокрема розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні. А ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.