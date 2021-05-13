Эскалация нарастает. ХАМАС пригрозил Израилю новыми ракетными ударами (видео)

Лидер боевиков Абу Убайда обещает бомбить Иерусалим, Тель-Авив и другие израильские города

Коллаж

Один из лидеров боевого крыла ХАМАС Абу Убайда в телеобращении анонсировал новые бомбардировки израильских городов, включая столицу страны Иерусалим.

Об этом Убайда заявил в телеобращении.

"Решение о бомбардировке Тель-Авива, Иерусалима, Димоны, Ашкелона, Асада, Беэр-Шевы и до и после для нас легче, чем питьевая вода", – заявил он.

Обращение лидера ХАМАС

По его словам, несмотря на разницу в военных возможностях, ХАМАС нанес самые массированные за всю историю ракетные удары по Израилю.

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Тем временем власти Палестины заявили, что с начала обострения, 10 мая, в секторе Газа от ударов Израиля погибли 83 человека, 487 – получили ранения.

Напомним, Армия обороны Израиля готовит наземную операцию в секторе Газа. К границам сектора уже переброшены несколько бригад: десантники, пехота и бронетанковые подразделения.

По словам израильских военных, удары по Газе наносятся максимально точно, местное население получает заблаговременные предупреждения о точках, куда будет нанесен удар. В ЦАХАЛ считают, что многие гражданские объекты в Газе ХАМАС использует в военных целях.

Более подробно о ситуации читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности.