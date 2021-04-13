Есть риск тромбоза: еще одна страна ввела строгое возрастное ограничение для AstraZeneca

Ирландия приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом Vaxzevria (AstraZeneca) людей до 60 лет.
Такое решение принял Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC), пишет Independent.
Людей младше 60 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания, приводящие к осложнениям при COVID-19, хотят вакцинировать другими прививками. Вероятнее всего прививать их будут вакцинами Moderna, Pfizer/BioNTech или Janssen (Johnson & Johnson), которые также одобрены в стране.
Также не рекомендовано вводить вторую дозу препарата Vaxzevria людям, у которых после первой инъекции наблюдались необычные побочные эффекты в виде образования тромбов.
Ранее власти Британии заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации населения, несмотря на сообщения о тромбозах.
Более подробно о ситуации, которая сложилась вокруг этого препарата, читайте в материале От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".
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