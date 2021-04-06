От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один"

Компания буквально считается "падшим ангелом" в мире вакцин, но пользы от препарата все еще больше, чем рисков

Британско-шведская компания AstraZeneca была одной из первых, заявивших о разработке вакцины от коронавируса и представивших обнадеживающие результаты испытаний лекарства.

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На нее возлагались колоссальные ожидания в борьбе с пандемией – вплоть до серии трагических смертей тех людей, которые ее приняли. Как оказалось, от тромбоза.

И компания, и регулятор ЕС, и еще активнее Британия доказывали несвязанность вакцины и летальных случаев, но впоследствии отрицать это было уже невозможно.

Сайт "Сегодня" разбирает "историю падения" вакцины от AstraZeneca.

Парад отказов

В начале марта Австрия сообщила о приостановке иммунизации населения вакциной AstraZeneca после летального случая одной вакцинированной женщины и обнаруженного заболевания у другой. В обоих случаях это были пациентки до 50 лет, и в обоих случаях сообщалось о нарушениях свертываемости крови.

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Этого как будто ждали другие страны – применять препарат отказались в Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Нидерландах, Румынии, Болгарии, Эстонии, Литве, Латвии, Португалии, Словении.

Одно время Италия, Германия, Франция держались отдельным лагерем, но позже и они решили приостановить вакцинацию AstraZeneca.

Среди немногих европейских стран, которые продолжали вакцинацию вопреки всему, оказались Польша и Великобритания.

Страны ЕС можно понять – в портфель вакцин Еврокомиссии, кроме опальной "Астры", входят Pfizer и Moderna. Есть из чего выбрать.

У многих других стран выбора было меньше, возможно, поэтому за пределами ЕС к опасениям Европы отнеслись со скептицизмом: Индия, Египет, Таиланд, Мексика, Марокко, Австралия, Канада и Нигерия продолжали вакцинацию.

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Реакция

Первой на скандал отреагировала сама компания-производитель. В AstraZeneca заявили, что их вакцина безопасна, и привели данные собственных исследований: из более чем 17 миллионов вакцинированных людей в ЕС и Британии было зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 тромбоэмболии легочной артерии.

Забегая вперед: спустя всего две недели после этого в одной только Британии среди вакцинированных насчитали 30 случаев тромбозов различного типа.

Всемирная организация здравоохранения тоже достаточно спокойно отнеслась к панике в Европе. Научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан настаивала на том, что связь между возникновением тромбов и применением вакцины AstraZeneca так и не была доказана.

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А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил выступить примером для других подданных королевства и сам публично вакцинировался препаратом AstraZeneca.

Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson

Позже исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук также вступился за этот препарат. По его словам, комитет по безопасности EMA не выявил связи между вакциной и возникновением тромбов, но предусмотрительно не исключил ее.

На этой оптимистической ноте практически все страны возобновили использование вакцины AstraZeneca.

Точки над "i" расставлены

Радость длилась недолго – уверений ВОЗ и EMA оказалось недостаточно, и в начале апреля европейские страны снова начали отказываться от оскандалившейся вакцины.

Но 6 апреля как гром среди ясного неба глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери подтвердил наличие связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, сказав прямо: отрицать это и дальше – нельзя.

"Теперь мы можем сказать, что связь с вакциной очевидна. Однако что вызывает эту реакцию, мы до сих пор не знаем", – объяснил представитель регулятора.

Но отказываться от этого препарата Кавалери не советует. Он уверен, что польза от применения AstraZeneca все равно перевешивает все возможные риски.

Но вряд ли подобная ремарка сумеет разубедить лидеров стран использовать эту вакцину.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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