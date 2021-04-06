Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один"

Компанія буквально вважається "грішним янголом" у світі вакцин, але користі від препарату все ще більше, ніж ризиків

Британсько-шведська компанія AstraZeneca була однією з перших, які заявили про розробку вакцини від коронавірусної хвороби і показали обнадійливі результати випробувань ліків.

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На неї покладалися величезні сподівання в боротьбі з пандемією – аж до серії трагічних смертей тих людей, які її прийняли. Як виявилося, від тромбозу.

І компанія, і регулятор ЄС, і ще активніше Британія доводили непов'язаність вакцини і летальних випадків, але згодом заперечувати це було вже неможливо.

Сайт "Сьогодні" розбирає "історію падіння" вакцини від AstraZeneca.

Парад відмов

На початку березня Австрія повідомила про припинення імунізації населення вакциною AstraZeneca після летального випадку однієї вакцинованої жінки і виявленого захворювання в іншої. В обох випадках це були пацієнтки до 50 років, і в обох випадках повідомляли про порушення згортання крові.

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Цього наче чекали інші країни – застосовувати препарат відмовилися в Данії, Норвегії, Ісландії, Швеції, Нідерландах, Румунії, Болгарії, Естонії, Литві, Латвії, Португалії, Словенії.

Певний час Італія, Німеччина, Франція трималися окремим табором, але пізніше і вони вирішили тимчасово зупинити вакцинацію AstraZeneca.

Серед небагатьох європейських країн, які продовжували вакцинацію попри все, виявилися Польща та Велика Британія.

Країни ЄС можна зрозуміти – в портфель вакцин Єврокомісії, крім опальної "Астри", входять Pfizer і Moderna. Є із чого вибрати.

У багатьох інших країн вибору було менше, можливо, тому за межами ЄС до побоювань Європи поставилися зі скептицизмом: Індія, Єгипет, Таїланд, Мексика, Марокко, Австралія, Канада і Нігерія продовжували вакцинацію.

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Реакція

Першою на скандал відреагувала сама компанія-виробник. В AstraZeneca заявили, що їхня вакцина безпечна, і навели дані власних досліджень: з більш ніж 17 мільйонів вакцинованих людей в ЄС і Британії було зафіксовано 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 тромбоемболії легеневої артерії.

Забігаючи наперед: лише через два тижні після цього в самій тільки Британії у вакцинованих нарахували 30 випадків тромбозів різного типу.

Всесвітня організація охорони здоров'я теж досить спокійно поставилася до паніки в Європі. Науковий співробітник ВООЗ Сум'я Свамінатан наполягала на тому, що зв'язок між виникненням тромбів і застосуванням вакцини AstraZeneca так і не було доведено.

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А прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вирішив стати прикладом для інших підданих королівства і сам публічно вакцинувався препаратом AstraZeneca.

Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson

Пізніше виконавчий директор Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук також заступився за цей препарат. За його словами, комітет з безпеки EMA не виявив зв'язку між вакциною і виникненням тромбів, але завбачливо не виключив її.

На цій оптимістичній ноті майже всі країни відновили використання вакцини AstraZeneca.

Точки над "i" поставлено

Радість тривала недовго – запевнень ВООЗ і EMA виявилося недостатньо, і на початку квітня європейські країни знову почали відмовлятися від цієї вакцини.

Але 6 квітня як грім серед ясного неба голова департаменту загроз здоров'ю і стратегії вакцинації Європейського агентства лікарських засобів Марко Кавалері підтвердив наявність зв'язку між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів, сказавши прямо: заперечувати це й надалі не можна.

"Тепер ми можемо сказати, що зв'язок з вакциною очевидний. Однак що викликає цю реакцію, ми досі не знаємо", – пояснив представник регулятора.

Але відмовлятися від цього препарату Кавалері не радить. Він упевнений, що користь від застосування AstraZeneca все одно переважує всі можливі ризики.

Та навряд чи подібна ремарка зуміє переконати лідерів країн використовувати цю вакцину.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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