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У ЄС винесли новий висновок щодо вакцини AstraZeneca

1 квітня, 04:37

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Експерти досліджували зв'язок тромбів з препаратом

Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) не виявив зв'язку між вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca і виникненням тромбів, але не виключає його.

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Про це йдеться в заяві виконавчого директора ЕМА Емер Кук.

За її словами, спостереження за "дуже рідкісними випадками незвичайних тромбів", пов'язаних з низькою кількістю тромбоцитів, у людей, вакцинованих вакциною від COVID-19 AstraZeneca, триває і напередодні спеціально скликані експерти ще раз обговорили можливі фактори ризику.

"На сьогодні не виявлено будь-яких конкретних факторів ризику, таких як вік, стать або попередній анамнез порушень згортання крові, для цих дуже рідкісних випадків. Причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не доведений, але можливий", – йдеться в заяві

Кук також зазначила, що робота експертів зі спостереження за вакцинованими цією вакциною триває.

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Зазначимо, днями компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу – тепер британський препарат називається Vaxzevria.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу, що раніше призупинили вакцинацію AstraZeneca через можливе виникнення тромбозу, оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом. Водночас Канада припинила використання вакцини виробництва Oxford-AstraZeneca для людей віком до 55 років через ризик утворення тромбів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ЄС вакцина тромб коронавірус AstraZeneca побічний ефект
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