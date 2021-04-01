У ЄС винесли новий висновок щодо вакцини AstraZeneca

Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) не виявив зв'язку між вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca і виникненням тромбів, але не виключає його.

Реклама

Про це йдеться в заяві виконавчого директора ЕМА Емер Кук.

За її словами, спостереження за "дуже рідкісними випадками незвичайних тромбів", пов'язаних з низькою кількістю тромбоцитів, у людей, вакцинованих вакциною від COVID-19 AstraZeneca, триває і напередодні спеціально скликані експерти ще раз обговорили можливі фактори ризику.

"На сьогодні не виявлено будь-яких конкретних факторів ризику, таких як вік, стать або попередній анамнез порушень згортання крові, для цих дуже рідкісних випадків. Причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не доведений, але можливий", – йдеться в заяві

Кук також зазначила, що робота експертів зі спостереження за вакцинованими цією вакциною триває.

В тренді Ліки від глистів у худоби виявилися недієвими проти коронавірусу

Реклама

Зазначимо, днями компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу – тепер британський препарат називається Vaxzevria.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу, що раніше призупинили вакцинацію AstraZeneca через можливе виникнення тромбозу, оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом. Водночас Канада припинила використання вакцини виробництва Oxford-AstraZeneca для людей віком до 55 років через ризик утворення тромбів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама