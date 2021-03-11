Країни Євросоюзу масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?

Країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Тільки за сьогодні відмовилися від вакцинації в Данії, Норвегії, Італії та Ісландії.

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Цей факт викликає особливе хвилювання, бо аналогічну вакцину використовують і для імунізації українців. Що відбувається в Європі і чи варто боятися британської розробки – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Що сталося?

Першою про припинення кампанії з вакцинації заявила Австрія. Влада прийняла таке рішення у зв'язку з розслідуванням смерті однієї людини і захворювання іншої після щеплення.

49-річна жінка померла в результаті важкого порушення згортання крові, тоді як у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Сьогодні аналогічне рішення прийняли і в Данії. Місцеві органи охорони здоров'я пояснили це можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів".

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Протягом дня призупинили вакцинацію також Італія, Норвегія і Ісландія – всі ці країни висловили занепокоєння через випадок в Данії, проте закликали громадян не панікувати, а дочекатися результатів розслідування.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах. Як заявили в центрі Lareb, пацієнт не постраждав, госпіталізація йому не знадобилася. У Німеччині та Франції вакцинацію зупиняти не стали, але пообіцяли провести розслідування.

"Дотепер встановлено, що кількість таких подій (тромбоемболічних ускладнень. – Ред.) була нижче, ніж можна було очікувати при такій кількості щеплень", – сказано в повідомленні інституту Пауля Ерліха.

В тренді Італія, Норвегія та Ісландія зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

Що кажуть в ЄС?

Європейське агентство лікарських засобів порекомендувало продовжувати використання препарату AstraZeneca. Регулятор підкреслив, що підтвердження зв'язку між появою побічних ефектів і вакциною поки немає.

"Позиція EMA полягає в тому, що переваги вакцини продовжують переважувати ризики і що вакцинація може тривати, поки ведеться розслідування випадків тромбоемболічних ускладнень", – сказано в повідомленні.

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Зазначається, що комітет з оцінки ризиків вже вивчає дані про всі випадки, пов'язані з формуванням тромбів.

"Кількість випадків тромбоемболічних ситуацій серед вакцинованих людей – не більша, ніж серед населення загалом. На 10 березня 2021 року надійшло 30 повідомлень про тромбоемболічні ситуації серед близько 5 млн осіб, яким було зроблено щеплення вакциною AstraZeneca в країнах Європейської економічної зони", – підкреслив регулятор.

Як повідомлялося раніше, перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Boitech Ltd прибуде до України до кінця березня 2021 року. Перша партія налічує 700 тисяч доз.

Також ми писали, що вакцина компанії Pfizer захищає проти британського штаму коронавірусу.

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